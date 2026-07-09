鉅亨網編譯段智恆 2026-07-10 01:00

美國 30 年期公債殖利率重返 5% 以上，引發市場重新評估長天期債券的合理收益率。PGIM 固定收益共同投資長 Gregory Peters 認為，長天期美債殖利率重新定價才剛開始，在 AI 投資帶動企業發債，以及美國財政部持續擴大發債的雙重壓力下，30 年期美債殖利率未來仍有進一步攀升空間，5.5% 將逐漸成為具吸引力的新水準。

長債重定價才剛開始！PGIM估30年期美債殖利率上看5.5%(圖：REUTERS/TPG)

本周美國財政部將標售 220 億美元 30 年期公債，市場通常會在標售前要求更高殖利率作為風險補償，推動 30 年期美債殖利率本周累計上升 9 個基點至 5.07%，逼近 5 月創下的 5.2% 今年高點。

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Peters 周四 (9 日) 接受《彭博電視》訪問時表示，目前市場對長天期殖利率的重新定價「才剛開始，而非接近尾聲」，未來長天期殖利率仍將持續面臨上行壓力。他指出，AI 基礎建設熱潮帶動大型雲端服務業者 (hyperscalers) 持續舉債，加上美國政府龐大的發債需求，都將推升長天期公債殖利率走高。

他認為，未來幾季甚至未來幾年，美國殖利率曲線陡峭化趨勢將進一步加速，隨著債務規模持續增加，長天期債券殖利率將面臨更大上升壓力。

相較於長天期公債，Peters 更看好中短天期美債的投資價值。他表示，目前殖利率已處於相對較高水準，投資人隨著債券持有期間縮短，不僅可享有較佳收益，也能降低存續期間 (Duration) 風險，因此中短天期債券較長天期債券更具吸引力。

PGIM 早在聯準會 (Fed)6 月會議前便已調整利率預測，由原先預估降息轉為預期今年將升息 3 碼(75 個基點)。6 月 Fed 在主席華許(Kevin Warsh) 領導下維持基準利率於 3.50% 至 3.75% 不變，並釋出偏鷹派訊號，也讓市場重新評估利率前景。