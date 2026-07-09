鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 22:00

SK 海力士 (SK Hynix) 赴美上市計畫再傳新進展。根據《彭博》周四 (9 日) 引述知情人士消息報導，SK 海力士計劃將美國存託憑證 (ADR) 發行價訂為每單位 149 美元，較周四南韓普通股收盤價換算約溢價 3.1%。若依此價格定案，此次募資規模將達約 265 億美元，可望刷新外國企業赴美首次公開募股 (IPO) 募資紀錄，超越阿里巴巴(BABA-US)(09988-HK)2014 年創下的 250 億美元紀錄。

挑戰阿里巴巴紀錄！SK海力士赴美IPO傳定價149美元 募資上看265億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據先前提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，每 1 單位 ADR 相當於十分之一股普通股。知情人士表示，目前發行條件仍在討論中，最終價格及相關細節仍可能有所調整，SK 海力士則未對此置評。

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此次 SK 海力士預計發行 1.779 億單位 ADR，代表 1,779 萬股普通股。《彭博》日前曾報導，此次發行已獲逾 7 倍超額認購，吸引全球長線基金、科技產業基金、主權財富基金及聚焦亞洲市場的國際機構投資人踴躍參與。

知情人士透露，包括 Baillie Gifford、Coatue Management 及 Situational Awareness Partners 等機構，已表達合計最高達 70 億美元的認購意向，顯示市場對 SK 海力士 AI 記憶體業務仍抱持高度信心。

不過，隨著市場對 AI 基礎建設投資熱潮逐漸降溫，SK 海力士與同業股價近期波動加劇。SK 海力士股價較 6 月底創下的歷史收盤高點已回落約 25%，美光 (MU-US) 等記憶體股也同步震盪，但 SK 海力士今年以來股價仍累計大漲逾 3 倍，反映市場對高頻寬記憶體 (HBM) 等 AI 記憶體需求依然看好。

此外，SK 海力士與三星電子 (Samsung Electronics) 也可望受惠於南韓政府規模約 8,800 億美元的半導體扶植計畫，未來將進一步擴大國內投資，強化全球半導體競爭力。