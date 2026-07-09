鉅亨網編輯林羿君 2026-07-10 04:00

擔心人工智慧（AI）熱潮讓美股市值過度集中、投資風險升高嗎？如果投資人打算轉向海外市場尋求分散配置，恐怕會面臨一個不太樂觀的事實：許多海外股市的集中程度其實比美國更嚴重。

所謂市場集中，指的是少數幾檔大型權值股占整體股市市值的比重過高。對希望透過海外投資分散風險的投資人而言，相關數據可能出乎意料。

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以下圖表統計截至 6 月 15 日，各國主要股價指數中市值前十大公司的占比，可看出不少市場都高度依賴少數龍頭企業。

這對新興市場投資人尤其值得留意。近年新興市場的強勁表現，愈來愈由台灣與南韓少數大型企業所帶動，兩地正是全球最重要 AI 硬體供應商的聚集地。

台灣與南韓掌握 AI 供應鏈的關鍵環節，包括半導體與記憶體晶片，而隨著全球積極建設 AI 資料中心、訓練更大型 AI 模型，相關企業也成為最大受惠者。

NS Partners 合夥人 Michael Mortimore 接受《MarketWatch》訪問時表示，新興市場的股市漲勢，比美股更為「狹隘」。

這種集中化趨勢已反映在基準指數上，Mortimore 提到，台灣與南韓股市兩三年前在 MSCI 新興市場指數中僅佔約四分之一權重，如今已攀升至超過一半。

根據 FactSet 數據，截至 6 月 30 日，MSCI 新興市場指數資訊科技類股權重已達 45%，標普 500 指數目前的科技股權重為 37.1%。

這意味著，新興市場如今在科技股的權重配置上，已是近年來首度超越美國。

對一般投資人而言，最大的風險在於，原本希望透過布局海外市場降低對美國科技股依賴，但受到 AI 熱潮推升少數權值股後，許多國際型與新興市場基金實際上對晶片、記憶體及 AI 資料中心資本支出的曝險程度，可能遠高於投資人認知，而市場也正開始質疑 AI 榮景究竟還能持續多久。

為什麼會發生這種情況？

至於形成這種現象的原因，Mortimore 認為，部分來自總體經濟環境的轉變。去年美元走弱、美債殖利率下滑，使新興市場呈現普漲格局；但今年美元轉強，削弱了整體新興市場表現，反而讓少數 AI 龍頭企業大幅跑贏市場。

Mortimore 進一步指出，自 2 月 28 日伊朗衝突爆發以來，美元、美債殖利率與油價均走高，對許多新興市場構成逆風；印度股市便是一個對此敏感的例子，近期股價因而承受壓力。

與此同時，AI 資本支出的成長力道卻持續超出市場預期。

Mortimore 表示，整體新興市場雖面臨宏觀逆風，但 AI 資本支出持續高速成長，不斷超越市場預估，過去幾個月對投資人而言，AI 幾乎成了唯一值得押注的主線。

是否為全球泡沫？

AI 概念股強勢上漲，也引發全球市場對泡沫的疑慮。不過，Mortimore 並不願意將目前的新興市場 AI 行情直接定義為泡沫。

他指出，雖然新興市場相關股票過去一年半大幅上漲，但整體估值反而有所下降，因此目前情況與典型估值泡沫並不相同。

Mortimore 表示，他們目前非常不願意使用「泡沫」這個詞。他認為，目前行情主要仍由企業獲利大幅成長所驅動。

當然，這並不代表他對目前市場完全放心。他指出，目前市場情況更像 2000 年代初期中國需求帶動的大宗商品超級循環，當時中國經濟高速成長推升原物料需求，使力拓與必和必拓等礦業巨頭股價多年受惠。

Edward Jones 資深全球策略師 Angelo Kourkafas 也持相同看法。他表示，新興市場部分 AI 概念股近乎拋物線式上漲，主要來自企業獲利成長，而非單純估值擴張。在需求暴增、供給一時無法跟上的情況下，企業獲利快速改善。

與傳統科技泡沫不同，目前市場仍有基本面支撐，新興市場未來 12 個月企業獲利預估成長率約達 50%。

不過，這並不代表沒有風險。Kourkafas 表示，他正密切觀察市場是否出現過度投機，例如投資人借錢進場，或大量利用槓桿 ETF 追逐 AI 概念股。

由於資金高度集中，一旦 AI 投資增速開始放緩，即使仍維持成長，相關個股也可能面臨較大修正壓力。Mortimore 認為，真正關鍵在於 AI 應用層未來是否能創造足夠獲利，合理支撐目前投入硬體層的龐大資本支出。

他表示，目前包括記憶體、散熱及網路設備等供應鏈瓶頸所反映出的需求都是真實存在的，但企業最終仍必須透過 AI 創造足夠利潤，才能證明這些巨額投資具有經濟效益。

此外，Mortimore 也提醒投資人關注供給是否開始追上需求。若新產能持續開出，或更多競爭者加入市場，都可能代表 AI 硬體景氣已進入較成熟階段，屆時企業的定價能力將逐漸減弱，獲利率也可能受到壓縮。

該如何因應？

Moneyfarm 投資長 Richard Flax 建議，降低集中度風險的方法之一是採用等權重配置。若投資人特別希望降低對南韓熱門股市的曝險，也可考慮選擇剔除南韓的新興市場指數，但需注意若相關股票持續攀升，將面臨踏空的成本。

同時，Kourkafas 建議採取「啞鈴式」策略：在維持美股與新興市場 AI 股票曝險的同時，加碼歐洲、日本及美國中型股，這些市場對工業、金融及其他景氣循環類股的配置比重較高。