鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 11:20

希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 最新財報再次顯示資料儲存產品需求依然強勁，帶動周二 (28 日) 盤後股價反彈 6.6%，儲存領域的同業也跟進上漲。

希捷營收獲利跑贏市場預期、盤後反彈6.6% 儲存類股同步回升 (圖:Shutterstock)

財報關鍵數字 vs 分析師預期

Q4

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營收：36 億美元 vs 35 億美元

EPS：5.71 美元 vs 5.10 美元

F2026 全年

營收：122 億美元 vs 120 億美元

希捷科技上季營收年增 48% 至 36 億美元，調整後 EPS 為 5.71 美元，優於分析師所估的 35 億美元、5.10 美元。

執行長 Dave Mosley 表示：「我們的表現受惠於雲端資料中心需求強勁，以及持續落實紀律執行。我們預期這股成長動能將延續至 2027 會計年度。」

Mosley 並指出，人工智慧 (AI) 持續推升資料生成量，預期「大容量儲存需求將維持長期成長」。

回顧 2026 全年度，這家資料儲存設備大廠的營收年增 34% 至 122 億美元，自由現金流創下 31 億美元歷史新高。

希捷股價周二正常盤收盤暴跌 8.5%，但盤後反彈 5.2%。

希捷公布財報後，同業盤後股價也跟進反彈。威騰電子 (WDC-US) 漲 2.5%，稍早收盤重挫 6.9%，Sandisk(SNDK-US) 盤後漲 2.8%，稍早收盤大跌 14.3%，美光 (MU-US) 盤後漲 1.4%，收盤時大跌 8.8%，SK 海力士 ADR(SKHY-US) 盤後反彈 4%，收盤跌 8.9%。

記憶體與儲存類股周二全面走弱，中國記憶體晶片製造商長鑫科技 (CXMT) 周一在上海掛牌首日股價飆漲 466%，此外，《The Information》同日報導，中國一家國家支持的半導體設備公司已開始量產深紫外光 (DUV) 微影設備，供應給中芯國際 (SMIC) 與華虹半導體等本土晶圓代工業者。

此消息導致從亞洲到美國的半導體投資人感到憂慮，南韓 SK 海力士周二重挫 14%，三星電子跌幅也達 13%。

Defiance ETFs 投資長 Sylvia Jablonski 表示，市場目前反映的是「戰略層面的影響，而非短期商業面的衝擊」，中國在 DUV 設備上的進展，再度顯示美國出口管制正加速中國推動半導體自主化，但這屬於長期發展趨勢。