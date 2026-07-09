鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 18:40

據避險基金數據公司 PivotalPath 指出，全球避險基金在 2026 年上半年交出了自 2013 年以來最強勁的成績單。儘管市場環境劇烈波動，但在醫療保健、科技與能源產業的精準布局，成功帶動了整體收益。

全球避險基金上半年獲利創13年來最佳(圖:shutterstock)

其中，今年 4 月的表現尤為突出，避險基金單月回報率達 3.7%，創下史上最強勁的 4 月紀錄。

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根據高盛提供給客戶的報告，股票交易類型的避險基金在今年前六個月達成了雙位數的回報，這主要歸功於其在擁擠的交易市場中導航的能力。

在各類策略中，利用基本面分析評估企業財務狀況的基金表現最為亮眼，其第二季回報率高達 18.4%，創下高盛紀錄以來最強勁的單季表現，年初至今 (YTD) 的收益則為 17.4%。高盛指出，成功的關鍵在於加大投注規模、看好醫療保健領域，以及順應具備動能的既有交易趨勢。

儘管上半年整體向好，但 6 月份的市場波動也帶來了挑戰。美股「七巨頭」在 6 月經歷了逾一年來最慘淡的單月表現，Roundhill Magnificent Seven ETF 下跌達 9%。與此同時，南韓股市的震盪以及在資產價格下跌上的空頭部位也造成了部分損失。

在系統化交易 (Systematic models) 方面，這類利用市場動態模型選股的基金在 6 月僅獲利 1.1%，但年初至今的回報率仍維持在 11.3%。根據 180 億美元規模的 Winton 避險基金分析，損失主要源於大型美股與中國企業的劇烈波動。

在宏觀經濟方面，油價目前已回落至與伊朗戰爭前的水準相當，市場普遍預期美國聯準會 (Fed) 在年底前至少會升息一次。