徐秀蘭：德州廠啟動第二期規劃 勢必增加美國資本支出

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-09 22:20

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW)) 今(9)日宣布與美光 (MU-US) 簽訂 10 年長期供應合約，並由美光提供 5 億美元策略性資金支援，以推動環球晶美國業務。環球晶董事長徐秀蘭表示，由於美光長單具備一定量能，德州廠第二期必須現在開始規劃，預期美國資本支出「增加是必然」，具體增加金額最快明年對外說明。

環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)

徐秀蘭指出，此次與美光合作的核心，是美光希望環球晶提高從美國直接供應的數量，強化在地供應能力，這份十年長約主要精神是盡量由美國出貨，最理想狀態是合約供應全數由美國廠支應，但基於風險管理考量，若美國廠出現停電或其他突發情況，仍可由亞洲廠作為補充。

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針對市場關注德州廠後續擴產時程，徐秀蘭表示，德州廠第二期現在就必須開始規劃與準備，但這並不代表設備會立即進場。公司會先檢視第一期是否還有提升生產力的空間，若能在既有空間內進一步放大產出，就能減輕第二期立即啟動的壓力。

她進一步說明，雖然還未立刻進入建廠或大規模設備進場階段，但空間設計、工程規劃與設備採購評估都必須提前展開。由於目前許多設備交期拉長，可能需要 9 個月、12 個月甚至 16 個月才能交付，加上新設備規格與三年前第一期採購時已有不同，因此工程與營運團隊都需要時間重新估算。

徐秀蘭表示，若美國出貨量要增加，資本支出增加是必然的。不過，對德州廠整體營運而言，擴大產能反而有助財務結構更健康。她指出，若只有第一期產能，整棟廠房建物成本與折舊都由第一期承擔；但若第一期產能放大，或第二期產能加入，整體量體提升後，折舊攤提占營收比重將下降，有助改善成本結構與獲利能力。

環球晶德州廠第一期月產能約 30 萬片。徐秀蘭說，若第二期產品組合完全相同，產能理論上可接近第一期，但實際上產品規格、先進製程占比、設備配置與量產速度都會有所不同。

至於資本支出將增加多少、何時正式拍板，徐秀蘭表示，這份十年長約近兩日才完全確定，公司目前手邊已有概估，但仍不方便對外說明。後續需由工程團隊與營運團隊進行詳細計算，評估設備種類、價格、產品方向及德州廠獲利能力後，再提出更明確預算。

徐秀蘭預期，最快可能在明年法說會時，進一步向市場報告美國資本支出規劃。她強調，屆時公司也會更清楚掌握德州廠本身獲利能力，並評估增加多少資本支出最合適，若短期內獲利仍未到位，也可能採取不同推進方式，讓德州廠獲利能力更快改善。

此次美光提供的 5 億美元資金，徐秀蘭說明，具有預付款性質，但不只是單純預付款，而是策略性的資金支持。這筆資金一方面可確保合約履行，另一方面也能協助環球晶降低美國擴產時的資金壓力與資金成本，減少資金負擔。

徐秀蘭並表示，這次美光十年期長約是環球晶史上最長長約，過去公司最長長約為八年，總金額應該也是最大。