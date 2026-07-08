鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 06:30

受惠記憶體超級週期帶來的創紀錄獲利，SK 海力士手握巨額流動性，今年來大舉進場買債，成為南韓國內債市最大機構投資人之一。

知情人士週三 (8 日) 透露，SK 海力士今年已購入約 20 兆韓元 (約 132 億美元) 優質信貸產品，標的涵蓋韓國電力公社、公共機構、銀行、金融機構、券商及專業信貸融資公司發行的債券與商業本票(CP)，用以管理過剩流動資金。

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SK 海力士今年第一季財報繳出驚人成績單，截至 3 月底現金及現金等價物達 5.43 兆韓元，較去年第四季暴增 1.94 兆韓元。

受強勁盈利推升，SK 海力士股票自去年 4 月低點以來大漲逾 1300%，市值更在上月底曾短暫超越三星電子，為 25 年來首度登頂韓國市值冠軍。

隨著第二季財報即將發布及美國存託憑證 (ADR) 本周掛牌，市場預期 SK 海力士資本配置規模將進一步擴大，公司債券投資策略亦隨現金水位調整；今年初側重一年內短期票券，6 月起擴及信用卡公司債、公債、金融債及約兩年期公司債，本月更決定認購瑞穗資產證券發行的 1.26 兆韓元 CP，新韓投資證券近期企業債 1.59 兆韓元申購額中，亦被認為很大程度來自 SK 海力士的買盤支撐。