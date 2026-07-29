鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-30 06:30

《巴隆周刊》報導，對企業來說，任何時候未達市場預期都不是好時機，但記憶體晶片大廠 SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-YS) 這次似乎特別「選錯了時機」，而這也連帶衝擊了美光科技(Micron Technology)(MU-US)。

這家南韓半導體巨頭於周三公布財報，結果出乎市場意料：第二季營收、營業利益及獲利率均未及華爾街預期。儘管這三項指標仍全都創下公司單季歷史新高。

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市場第一時間反應相當劇烈，晶片股遭到大幅拋售，原本看來這波跌勢將一路延續到周三。不過，市場情緒稍後開始回穩，但美光周三仍大跌 9.9%，收在 739 美元。加上前兩個交易日跌幅，美光近兩個交易日累計已下跌約 11%。

另一方面，SK 海力士 ADR 股價收跌 2.6%，報 126.79 美元。

在周二盤後交易時段，SK 海力士 ADR 與美光股價一度都下跌約 6%。而在南韓本當地股市，SK 海力士盤中一度暴跌近 19%，最終跌幅收斂至約 10% 作收。

除了未達市場預期外，SK 海力士本身的成長表現其實相當亮眼。與去年同期相比，營收年增 257%，營業利益年增 557%，且淨利年增高達 1,242%。