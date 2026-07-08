鉅亨網編輯林羿君 2026-07-08 17:00

瑞穗證券 TMT 產業分析師克萊恩（Jordan Klein）表示，投資人對三星電子第二季初步財報的反應明顯過度，他認為近期半導體類股的拋售潮，僅是市場動能消退後的獲利了結賣壓，而非產業基本面惡化所致。

三星財報引爆半導體殺盤 瑞穗：市場反應過度 關鍵在台積電與ASML。(圖:shutterstock)

克萊恩表示，儘管三星營收可能不如預期，但若排除一次性獎金支出，其營業利益表現其實相當強勁，估計記憶體業務的隱含營業利益率超過 80%。

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他強調，三星單季營業利益甚至超過過去三年總和，若僅因初步財報數據而隨之起舞，顯得極為短視。

克萊恩分析，三星營收疲軟更可能源於行動裝置、電視及 LCD 面板業務拖累，而非記憶體表現不佳；因此，市場真正應關注的焦點，在於三星預計於 7 月底釋出關於 2026 年下半年記憶體業務與產業景氣的展望。

針對整體記憶體報價，克萊恩指出，相關報告顯示第三季 DRAM 與 NAND 報價展望強勁，部分預測甚至看好 NAND 價格將呈現季增 35% 至 40% 的漲勢。

CPU 市場展望方面，克萊恩表示，亞洲硬體分析師蓋爾（Dale Gai）近期對伺服器 CPU 的樂觀看法，使他更加看好英特爾及 CPU 相關半導體族群，同時也持續看好 DRAM 供應商。