鈺祥(7909) 6月營收再創歷史新高 先進製程與先進封裝廠區濾網需求增溫，下半年成長動能迎全面爆發
鉅亨網新聞中心
全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭—鈺祥企業（股票代號：7909），今日公布 2026 年 6 月份合併營收淨額，為新台幣 2.47 億元。如經營團隊在法說會公開說明，受惠於全球半導體大客戶產能持續開出，帶動化學濾網出貨呈現逐月成長的態勢，下半年的每月經營狀況可期節節升高， 6 月份營收符合預期再度突破紀錄，續創單月歷史新猷，較上月成長 3.71%，較去年同期成長 101.60%；累計 2026 年前 6 月合併營收為 11.63 億元，比去年同期成長 53.15%。
鈺祥經營團隊指出，由於晶圓代工龍頭客戶持續建置先進製程新廠區，在「濾網摩爾定律」發酵下，製程節點微縮對空氣潔淨度的要求持續上升。伴隨新建廠區陸續進入裝機與預量產階段，不僅帶動前期所需的高階一次性濾網出貨暢旺，隨著客戶為達成永續減碳目標，預期將於新廠建置完成一年內陸續導入再生型化學濾網；兩大產品線依序銜接、相輔相成，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎。
展望下半年，鈺祥經營層對營運抱持高度樂觀，預期營收成長動能將更趨強勁。除了新建先進製程晶圓廠的穩健拉貨外，隨著大客戶先進封裝產能擴充，對微污染防治的要求也逐步向先進製程標準靠攏，進一步催化濾網升級與替換需求。未來，隨著「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」模式的訂單於下半年起加速轉換為實質營收，高毛利的再生濾網單月貢獻可望持續攀升。鈺祥憑藉在 5 奈米以下先進製程濾網超過 80% 的市佔率優勢，穩居「最純粹的先進製程潔淨方案供應商」領先地位，在營收規模擴大的同時，亦將締造強勁的獲利表現並創造長遠的股東價值。
【關於鈺祥 (7909 TT)】
鈺祥 (7909 TT) 成立於 1987 年，鈺祥企業專注於氣態分子污染物（AMC）過濾技術的研發與製造，為全球先進製程微污染防治的領導品牌。公司總部位於台灣新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體重鎮。已於多國取得超過 100 項專利，鈺祥致力於提供整合研發、製造、物流與安裝的「一站式 AMC 解決方案」，透過「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，持續協助客戶精進半導體晶圓製造良率，目標成為 2nm 以下先進製程濾網的絕對領先者，引領半導體綠色濾網的新紀元。
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