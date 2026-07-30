鉅亨網記者張韶雯 台北
7 月全球市場再陷顯著震盪，主要隨美伊衝突再起，一度推升油價、美元與美債殖利率，並加劇市場對通膨及貨幣政策的不確定性。儘管月底雙方暫停攻擊後，油價與殖利率回落，投資氣氛仍偏審慎。短線漲多的半導體股因市場對 AI 鉅額資本支出投資回報的疑慮升高而拉回修正，包括科技、台股等均顯著回檔；相較之下，受惠能源價格走升的天然資源，以及具原物料題材的拉美市場表現相對較佳。
在海外基金績效方面，因台幣兌美元貶值，海外基金換回台幣報酬具匯兌收益挹注，總計台灣金管會證期局核備的 954 檔境外基金於 7 月以來平均下跌 0.50%。其中，619 檔股票型基金平均下跌 1.11%，57 檔混合資產平衡型基金平均下跌 0.37%，而 257 檔債券型基金則平均逆勢上漲 0.72%。
富蘭克林證券投顧指出，面臨中東局勢反覆多變、半導體股票資金去槓桿及 AI 發展疑慮等挑戰，全球股市自六月高檔拉回、七月以來財報出爐後震盪加劇，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，擴大報酬機會。
就主要區域股票型基金表現來看，7 月東歐與拉丁美洲股票型基金分別上漲 4.05% 及 3.18%，居主要區域股票型基金前兩名，主要受惠於能源及原物料題材支撐，且科技股曝險相對較低。
反觀亞洲市場，南韓半導體股賣壓沉重，拖累亞洲不含日本與新興市場股票型基金面臨較大修正，台股亦因 AI 題材同受波及。不過，專家預期新興市場的長期成長動能仍然完整，受到 AI、數位化、能源需求與產業升級所支撐。
在產業與債券型基金方面，7 月全球不動產基金上漲 5.36% 居主要產業型基金之首，天然資源基金也因油價帶動上漲 5.15%。反觀科技基金因市場重新檢視 AI 鉅額資本支出與回報疑慮，大幅修正 11.18% 表現墊底，但經理人認為企業 IT 投資與雲端服務需求仍強勁，AI 投資趨勢依然可持續。
債市方面，美債殖利率走高使各債市承壓，以美元短票型貨幣市場基金上漲 1.90% 表現最佳，亞洲當地債券型基金與具較短存續期間優勢的非投資等級債基金也展現相對抗跌的特性。
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