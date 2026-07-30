鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 20:22

7 月全球市場再陷顯著震盪，主要隨美伊衝突再起，一度推升油價、美元與美債殖利率，並加劇市場對通膨及貨幣政策的不確定性。儘管月底雙方暫停攻擊後，油價與殖利率回落，投資氣氛仍偏審慎。短線漲多的半導體股因市場對 AI 鉅額資本支出投資回報的疑慮升高而拉回修正，包括科技、台股等均顯著回檔；相較之下，受惠能源價格走升的天然資源，以及具原物料題材的拉美市場表現相對較佳。

在海外基金績效方面，因台幣兌美元貶值，海外基金換回台幣報酬具匯兌收益挹注，總計台灣金管會證期局核備的 954 檔境外基金於 7 月以來平均下跌 0.50%。其中，619 檔股票型基金平均下跌 1.11%，57 檔混合資產平衡型基金平均下跌 0.37%，而 257 檔債券型基金則平均逆勢上漲 0.72%。

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富蘭克林證券投顧指出，面臨中東局勢反覆多變、半導體股票資金去槓桿及 AI 發展疑慮等挑戰，全球股市自六月高檔拉回、七月以來財報出爐後震盪加劇，建議保守穩健型投資人跳脫債券為收益來源的傳統思維，轉向以美國平衡型基金為核心，擴大報酬機會。

就主要區域股票型基金表現來看，7 月東歐與拉丁美洲股票型基金分別上漲 4.05% 及 3.18%，居主要區域股票型基金前兩名，主要受惠於能源及原物料題材支撐，且科技股曝險相對較低。

反觀亞洲市場，南韓半導體股賣壓沉重，拖累亞洲不含日本與新興市場股票型基金面臨較大修正，台股亦因 AI 題材同受波及。不過，專家預期新興市場的長期成長動能仍然完整，受到 AI、數位化、能源需求與產業升級所支撐。

在產業與債券型基金方面，7 月全球不動產基金上漲 5.36% 居主要產業型基金之首，天然資源基金也因油價帶動上漲 5.15%。反觀科技基金因市場重新檢視 AI 鉅額資本支出與回報疑慮，大幅修正 11.18% 表現墊底，但經理人認為企業 IT 投資與雲端服務需求仍強勁，AI 投資趨勢依然可持續。