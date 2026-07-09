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鉅亨速報 - Factset 最新調查：弘塑(3131-TW)EPS預估下修至65.02元，預估目標價為4183.5元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對弘塑(3131-TW)做出2026年EPS預估：中位數由67.96元下修至65.02元，其中最高估值76.9元，最低估值60.86元，預估目標價為4183.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值76.9(76.9)121.14173.72
最低值60.86(60.86)85.12105.57
平均值66.7(67.5)104.08153.11
中位數65.02(67.96)106.99166.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值10,363,49015,873,27022,521,490
最低值7,699,00010,013,00016,546,300
平均值8,724,72012,897,56018,579,590
中位數8,597,36012,833,22017,625,270

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,327,396845,447616,340722,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,514,4954,073,4633,543,9943,723,376

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3131/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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