致茂 ( 2360-TW ) 今 (30) 日舉辦法說會，並公佈第二季財報，受惠半導體業務強勁成長，稅後純益 51.23 億元，季增 33%，年增 162%，每股稅後純益 12.15 元，累計上半年達 21.27 元，並預計下半年將延續成長動能。

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致茂表示，今年上半年連續兩季營收創下歷史新高，主要受惠兩大核心事業體強勁成長，其中量測儀器與自動化測試設備及半導體事業部營收分別較去年同期 大幅增長 136% 與 62%。

展望 2026 年下半年，致茂預計，強勁的成長動能將持續延續，尤其半導體業務在 AI、HPC、ASIC 的系統級測試 (SLT)，以及光通訊與共同封裝光學 (CPO) 的光電測試需求推動下，半導體業務下半年營運表現將優於上半年。