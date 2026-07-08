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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至135.56元，預估目標價為6000元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2026年EPS預估：中位數由138.16元下修至135.56元，其中最高估值163.01元，最低估值103.06元，預估目標價為6000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值163.01(163.01)212.07278.69
最低值103.06(103.06)153.56215.35
平均值136.49(137.39)180.19236.54
中位數135.56(138.16)180.23221.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值92,318,000134,592,130170,376,190
最低值58,886,86089,350,000117,785,000
平均值75,968,590115,479,350153,632,860
中位數77,523,020115,487,580159,829,230

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,598,3406,445,7193,325,1701,834,414
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,926,09251,968,57030,481,57613,725,204

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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