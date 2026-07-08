鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估下修至135.56元，預估目標價為6000元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2026年EPS預估：中位數由138.16元下修至135.56元，其中最高估值163.01元，最低估值103.06元，預估目標價為6000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|163.01(163.01)
|212.07
|278.69
|最低值
|103.06(103.06)
|153.56
|215.35
|平均值
|136.49(137.39)
|180.19
|236.54
|中位數
|135.56(138.16)
|180.23
|221.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92,318,000
|134,592,130
|170,376,190
|最低值
|58,886,860
|89,350,000
|117,785,000
|平均值
|75,968,590
|115,479,350
|153,632,860
|中位數
|77,523,020
|115,487,580
|159,829,230
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,598,340
|6,445,719
|3,325,170
|1,834,414
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,926,092
|51,968,570
|30,481,576
|13,725,204
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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