鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-08 17:20

受三星財報營收略遜預期，以及 DeepSeek 宣布自研 AI 晶片的消息衝擊，全球 AI 產業鏈週二遭遇連鎖賣壓，高盛高貝塔動量因子（GSPRHIMO）單日重挫約 6%，5 日累計跌幅更突破 20%，遠超高盛原先對「短暫夏季回調」的預期。

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高盛交易員 Guillaume Soria 指出，此輪拋售的速度與幅度，是 2020 年新冠疫情「居家敘事」切換至「重新開放」以來所未見，但本輪缺乏彼時同等強度的基本面催化劑。

本輪動盪的引爆點來自全球 AI 供應鏈。三星週二發布初步業績雖創下歷史最高營業利潤，但營收略低於買方預期，股價在韓國市場單日重挫 9%。

與此同時，中國 AI 新創 DeepSeek 宣布將自行研發 AI 晶片，加劇市場對 AI 硬體競爭格局的疑慮，引發全球 AI 概念股的溢出性賣壓。

半導體相關 ETF 成交量急速放大。高盛數據顯示：

Direxion 每日 3 倍看多半導體 ETF(SOXL-US) 成交量較 30 日均值高出 35%，距 10 個交易日前創下的歷史高點已累計下跌 50%；

Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 相關成交量較均值高出 60%；

VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 則高出 30%。

高盛 TMT 產業專家 Peter Bartlett 也觀察到，儘管科技板塊基本面觀點整體仍正面，但近幾週機構買盤和防禦性操作已明顯趨於「選擇性」，與 5 月及 6 月初的狂熱買入節奏相比顯著降溫。

儘管賣壓凶猛，高盛與瑞銀交易台均得出相同結論，認為當前拋售的核心是去槓桿，而非新增空頭部位。

高盛交易台明確表示，「尚未在交易台上看到恐慌模式」，目前的去風險行為仍屬有序，主要由系統性及因子流驅動，並非恐慌性清倉。

瑞銀現金交易台亦觀察到，賣出壓力主要來自長線帳戶，避險基金則以戰術性操作為主，多為空頭回補與選擇性加倉，呼應是「去槓桿」驅動而非「看空」驅動的判斷。

然而，瑞銀同時警告，若拋售持續延燒，局面可能從有序轉向恐慌性清算。

在機構普遍撤退之際，散戶投資者的逆勢買入成為本輪市場最顯著的結構性特徵。高盛數據顯示，散戶盤中即轉為淨買入並持續加碼，收盤時淨流入規模達近三年回溯的第 90 百分位，是週二市場最重要的支撐力量。

此外，標普 500 指數當日仍有 283 檔成分股收漲，顯示市場廣度尚未全面崩潰，與摩根士丹利 (MS-US) 策略師 Michael Wilson 所提的「市場持續擴散」主題相互呼應。

儘管如此，高盛直言，在缺乏上行催化劑的情況下，後續仍有更多拋售空間。

從技術面來看，高貝塔動量指數與廣義 AI 指數（GSTMTAIP）在當前跌幅下仍未進入超賣區間，年初至今漲幅依然高達 23%；從五年維度觀察，相關部位仍處於極度擁擠狀態。

歷史數據更顯示，該因子最大歷史回撤約為當前跌幅的兩倍，若市場領導股發生輪動切換，本輪跌幅仍有顯著擴大的可能。

值得注意的是，7 月本就是動量因子歷史上表現最差的月份之一，而今年 7 月已有望成為高貝塔動量有記錄以來最慘的 7 月。

Soria 對此態度趨於審慎，認為將 20% 的 5 日跌幅定性為「健康回調」過於牽強，但指出歷經上半年 57% 的強勁表現後，動量因子的極端部位已有所重置，從一個月前的歷史高位回落至近一年回溯的第 60 百分位，整體績效仍稱強勁。