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高盛警告「買入一切AI」時代結束！避險基金連4週拋售科技股

鉅亨網編譯莊閔棻

避險基金正系統性地減持科技類股。高盛最新數據顯示，科技板塊已連續四週遭淨賣出，旗下交易員明確示警：市場已告別「買入一切 AI」的邏輯，分化時代正式來臨。

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高盛警告「買入一切AI」時代結束。(圖：REUTERS/TPG)

根據高盛最新每週簡報，截至 7 月 2 日當週，避險基金已連續第三週淨賣出美國股票。賣壓主要來自個股多頭部位的縮減，雖有宏觀產品多頭買盤部分避險，仍未能扭轉整體趨勢。


從基金績效來看，高盛股票基本面多空策略在 6 月 26 日至 7 月 2 日期間下滑 1.53%，同期 MSCI 全球總回報指數卻上漲 1.67%，兩者差距顯著。

其中阿爾法貢獻為 - 1.42%，多空兩端均出現虧損。系統性多空策略表現更為遜色，同期下跌 2.09%，主要由空頭端虧損所拖累。

就在前一週，高盛大宗經紀商亦曾報告，避險基金在羅素指數再平衡前以創紀錄規模拋售科技股，導致「科技七巨頭」的總曝險與淨曝險均跌至年內最低水位。

此波賣壓衝擊最劇烈的，是高盛高貝塔動量組合（GSPRHIMO）。該組合主要由晶片與記憶體類股構成，過去兩週累計跌幅達 19%，其中包含上週末的歷史性兩日重挫。

對於本輪拋售的性質，高盛交易員 Benny Quek 在報告中分析，這「更像是季末再平衡、夏季季節性因素、擁擠部位以及交易風格輪動等多重因素疊加的結果，而非市場機制的根本性改變」。

分析指出，此一判斷意味著，本次科技股調整性質偏向結構性的部位出清，並非對 AI 投資主軸的否定。

區域資金流向方面，6 月份日本市場承受了有紀錄以來最大規模的淨賣出，南韓市場的賣出規模則抹去了年初至今的全部淨買入。

值得注意的是，亞洲 6 月的淨賣出規模幾乎完全逆轉了 5 月創紀錄的淨買入潮，資金進出之迅速，凸顯市場對 AI 相關部位的高度敏感性。

相對亮眼的是，亞洲基本面多空基金 6 月實現約 7% 的月度回報，大幅跑贏同期下跌約 1% 的大盤，驅動因素包括短期動能、擁擠多頭與科技傾斜布局。

Quek 在報告中明確指出，市場已步入新階段，「『買入一切 AI』的行情已經終結，分化將重新回歸。市場將獎勵質量與執行力，而非貝塔曝險。」

對於 AI 投資主題的後續走向，高盛的核心結論是：目前尚未出現 1990 年代科技泡沫破裂前的失衡訊號，強勁的獲利順風仍可延續投資熱潮；但若市場持續將近期趨勢過度外推至遠期，估值壓力將逐步累積。

在投資者調查方面，受訪者對風險資產整體略偏樂觀，已開發市場股票為最受青睞的資產類別，信用債則最不受市場歡迎。

標普 500 指數年底目標位，受訪者主流預期集中於 7,500 至 8,000 點區間，高盛自身預測為 8,000 點；聯邦基金利率預期則落在 3.5% 至 3.75%。

分析總結稱，在 AI 交易最大風險，以及哪個板塊最受惠於 AI 擴散效應等問題上，客戶看法出現明顯分歧，這本身正是 Quek 所描述「分化時代回歸」最直接的印證。


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