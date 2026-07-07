鉅亨網編譯許家華 2026-07-08 05:00

Meta Platforms(META-US) 周二正式推出全新人工智慧圖片生成模型「Muse Image」，積極搶攻生成式 AI 市場。新模型除免費提供一般用戶使用，也將整合至廣告平台與付費訂閱服務，藉此吸引創作者、企業及廣告主，進一步拓展 AI 相關收入來源，降低對數位廣告業務的依賴。

（圖：REUTERS/TPG）

Muse Image 是 Meta Superintelligence Labs 成立後推出的第二項重大 AI 產品。該部門由 Alexandr Wang 領導，今年 4 月率先發布大型語言模型 Muse Spark，接替 Meta 過去 Llama 系列模型，Muse Image 則是公司最新推出的圖片生成模型，內部開發代號為「Mango」。

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Meta 表示，Muse Image 即日起免費提供給一般用戶，支援 Meta AI 網站與 App，以及 WhatsApp、Instagram Stories 等平台。未來也將陸續擴展至 Facebook、Messenger，以及 Instagram 和 WhatsApp 更多功能中，預計今年稍晚完成整合。

不過，Meta 也同步推動 AI 商業化策略。公司表示，需要大量生成 AI 圖片或使用進階功能的創作者及重度用戶，須訂閱今年 5 月推出的全新月費方案。若免費額度用盡，用戶可購買 Meta One 訂閱方案，或等待免費配額重置後再繼續使用。

除了消費市場外，Meta 也將 Muse Image 導入企業廣告工具，成為 Advantage Plus AI 廣告服務的重要功能之一。透過 AI 生成圖片技術，品牌可快速製作不同版本的廣告素材，自動完成部分行銷工作流程，提升廣告製作效率。

Meta 表示，Muse Image 具備原生推理能力，可根據廣告主原始素材，自動調整畫面元素、更換設計風格及產生多種創意版本，在減少反覆修改次數的同時，仍能維持品牌一致性與高品質輸出。公司透露，未來幾周內，廣告商與代理商將可開始使用由 Muse Image 生成的多版本廣告素材。

市場分析認為，Meta 此次推出 Muse Image，不僅是回應生成式 AI 競爭，更反映公司希望將 AI 龐大投資轉化為新的營收來源。近兩年 Meta 持續大幅投入 AI 基礎建設，包括資料中心、AI 晶片及大型模型開發，資本支出持續攀升，因此市場高度關注 AI 產品何時能帶來實質獲利。

目前生成式 AI 圖片市場競爭日趨激烈。OpenAI 及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 均已率先推出圖片生成模型，其中 Google 去年秋季推出的 Nano Banana 受到不少消費者歡迎，而 OpenAI 最新 GPT Image 2 模型則被視為目前市場領先產品之一。

Meta 公布的內部測試結果顯示，Muse Image 整體表現仍落後 OpenAI 最新 GPT Image 2，但在單張及多張圖片編輯等部分測試項目中，表現優於 Google 的 Nano Banana 2 模型。

值得注意的是，Meta 過去旗下 Meta AI 圖片及影片生成功能，部分仍仰賴 Midjourney 及 Black Forest Labs 等第三方 AI 模型。公司表示，未來將逐步以 Muse Image 取代外部模型，降低對第三方 AI 技術的依賴，同時強化自主 AI 能力。

除了圖片生成外，Meta 也預告將推出名為 Muse Video 的 AI 影片生成模型。根據公司技術文件，Muse Video 在文字指令理解、畫面品質及影片連續性等方面，都將具備具競爭力的表現，進一步擴大 Meta 在生成式 AI 領域的產品布局。