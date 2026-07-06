鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 01:44

美國總統川普周一 (6 日) 表示，預計將於 9 月 24 日前後在美國接待中國國家主席習近平，若行程成真，時間點將與 9 月下旬舉行的聯合國大會 (UN General Assembly) 高層會議相近，也將是兩國領導人在今年 5 月北京峰會後，再度舉行面對面會談。

川普是在白宮活動中談及興建大型宴會廳計畫時，提到習近平可能來訪的安排。他表示，白宮需要一座更大的宴會廳，以便接待包括習近平在內的重要外國元首。

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川普說：「例如，習近平主席將在 9 月底左右來到這裡，我相信是 9 月 24 日前後。我們需要一座大型宴會廳，才能容納數千人見到他，每個人都想見他。」

若依川普透露的時間規劃，習近平訪美行程將與一年一度的聯合國大會高層周相互銜接。川普預計於 9 月 22 日在聯合國大會發表演說，並依慣例在紐約停留數日，與多國領袖舉行雙邊會談。習近平自 2012 年上任以來，僅曾出席過一次聯合國大會。

川普先前曾表示，希望於 9 月接待習近平訪美，但此次是首度提出較明確的時間點。不過，目前白宮與中國官方尚未正式公布相關訪問安排。