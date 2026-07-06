鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-06 21:38

國際航運巨頭馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）周一（6 日）表示，將在雙方聯合營運的 Gemini 航運網絡下恢復部分經由蘇伊士運河的航線服務。

自葉門叛軍胡塞在紅海持續發動襲擊以來，大多數航運公司已停止使用連接亞洲和歐洲的貿易通道蘇伊士運河及紅海航線，轉而繞行非洲好望角，航程顯著延長。

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不過，隨著紅海安全形勢有所改善，越來越多航運企業開始考慮重返紅海航線。

馬士基在聲明中表示：「這一與赫伯羅特共同作出的決定，是在對紅海安全形勢進行全面評估後作出的決定，象徵雙方正朝著逐步恢復經由蘇伊士運河運輸通道邁出重要一步。」

經由蘇伊士運河—紅海航線是連接歐洲和亞洲最快的海運通道。航運咨詢機構 Clarksons Research 的數據顯示，在紅海襲擊事件爆發前，該航線承擔全球約 10% 海運貿易量。

由於船舶不得不繞行非洲，運輸時間明顯增加，也推高了全球貨櫃運價，使海運成本大幅上升。

馬士基表示，目前除上述調整外，公司與赫伯羅特暫無計劃調整 Gemini 網絡的其他航線，將繼續密切關注中東局勢。

丹麥日德蘭銀行分析師 Haider Anjum 在發給客戶的報告中表示：「我們認為這是邁向全面恢復紅海航線的第一步，並有望為今年年底前全面重返紅海鋪平道路。」