鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 01:00

美國財經節目主持人 Jim Cramer 表示，半導體股周一 (6 日) 強勢反彈，正上演一波「報復性反彈」，反映市場開始回補上周因過度悲觀情緒而遭拋售的人工智慧 (AI) 晶片族群。他認為，上周賣壓反應過度，如今投資人正重新進場布局。

Cramer 在《CNBC》節目中表示，市場目前真正發生的是「報復」，許多投資人認為半導體族群已遭到過度打壓，因此開始逢低買進。他指出，半導體股上周因資金撤出 AI 概念股而重挫，追蹤晶片股表現的 iShares Semiconductor ETF(SOXX-US) 周三、周四分別下跌 6.4% 與 5.6%。

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Cramer 認為，上周四賣壓主要來自《The Information》一篇報導，指出 Anthropic 正與三星電子洽談開發客製化 AI 晶片，引發市場擔憂大型 AI 客戶未來可能降低對傳統晶片供應商的依賴，拖累美光 (MU-US)、超微(AMD-US) 及邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 等晶片股當天同步走低。

其中，Cramer 特別看好博通後續表現。他指出，博通宣布與蘋果 (AAPL-US) 將客製化晶片合作延長至 2031 年，對公司而言是一大利多。由於蘋果是博通最重要的客戶之一，而博通長期協助包括 Google(GOOGL-US)在內的大型科技企業設計客製化晶片，因此有望持續受惠 AI 晶片需求成長。

相較之下，AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周一反彈力道相對有限。市場日前傳出其新一代 Kyber 機櫃級 AI 伺服器系統開發進度延後，使股價表現落後其他晶片股。不過，Cramer 認為，市場對輝達過於悲觀，目前本益比已不到預估未來 12 個月獲利的 19 倍，評價已明顯遭到低估。