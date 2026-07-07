1997年來外匯制度最大變革！韓元在創17年新低之際 周一開啟24小時交易時代

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 08:00

南韓周一 (6 日) 正式啟動匯市 24 小時不間斷交易機制，韓元兌美元交易時間調整為每周一早上 6 點至周六早上 6 點，全程無休，對此專家指出，這是該國數十年來最大幅度的外匯管控鬆綁，此舉核心訴求在於打通全球資本配置的堵點，爭取 MSCI 將其納入已開發市場指數。

(圖:shutterstock)

全天候交易和離岸結算機制的引入，可望顯著降低外資進入南韓股、債市的風險溢價，吸引龐大的被動資金流入。

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上述轉變恰逢韓元承壓之際，韓元兌美元已走貶至 17 年低位，今年累計貶幅超過 6%。

隨著韓元第一天開始實行 24 小時交易，該國財長官具潤哲在歡呼聲和掌聲之中走進了銀行交易大廳，交易員們正在慶祝，多年來南韓為實現外匯市場現代化而付出的努力，終於取得一項重要里程碑式成就。

韓亞銀行新裝修的交易大廳在周一擠滿了交易員和官員，他們都迫不及待地慶祝韓元 24 小時全天候交易的正式啟動。大廳裡配備包括穹頂螢幕在內的高科技設施。一塊巨大的顯示器上顯示著兩個即時畫面：一個連接三星電子的一位高階主管，另一個顯示的是倫敦的交易員。

在具潤哲的注視之下，一名交易員在交易大廳執行三星電子一筆 1000 萬美元的美元 / 韓元賣出指令。

延長交易時間有望強化南韓被納入 MSCI 發達市場指數的理由，交易便利性不足長期以來一直是個絆腳石。這種轉變也反映出南韓經濟已發展成為更多投資海外的經濟模式，將交易時間限制在南韓營業時間之內愈來愈缺乏合理性。

在周一早上 6 時開盤後，韓元兌美元在漲跌之間波動，目前在 1 美元兌 1533 韓元左右。

就在上周，韓元兌美元還貶至 2009 年來最疲軟水位，因此對監管機構來說，現在實施全天候交易是一個微妙時刻。