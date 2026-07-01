鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 22:12

聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 周三 (7/1) 首度在海外公開露面，但面對市場高度關注的升息前景，仍未透露下次利率會議是否可能升息，僅表示，目前不會預先做出判斷，並形容決策官員屆時將展開一場「良性的家庭辯論」(good family fight)。

華許是在葡萄牙出席歐洲央行 (ECB) 中央銀行論壇時，被問及近期通膨壓力是否足以促使 Fed 升息時作出上述回應。他表示，近期經濟數據持續更新，現在不宜對政策方向預作評論，待決策官員在會議室關起門來後，將針對各項資訊進行充分討論。

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這是華許自 5 月 22 日接任 Fed 主席以來，繼上月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後首次公開發表談話。市場原本期待他進一步說明利率政策方向，但他多次避談未來政策路徑，未對 7 月底利率決策釋出明確訊號。

Fed 今年以來將聯邦基金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%，此前則於 2025 年最後三次會議各降息 1 碼 (25 個基點)，主因當時勞動市場轉弱，加上決策官員認為既有政策限制性足以持續壓抑通膨。

不過，美國經濟前景近月已出現變化。去年底一度放緩的就業市場重新回穩，人工智慧 (AI) 投資熱潮持續推升企業支出，股市上漲也帶動高所得族群消費，而美伊達成停火協議後能源價格回落，也改善整體經濟環境。

市場因此擔心，即使未來幾個月整體通膨持續降溫，在經濟成長仍具韌性的情況下，核心通膨可能持續高於 Fed 2% 的政策目標，促使部分官員開始主張今年重新考慮升息。若周四公布的 6 月非農就業報告再度展現勞動市場強勁動能，也可能進一步提高支持升息的聲音。

根據 Fed 上月公布的經濟預測，在提交利率展望的 18 位決策官員中，對年底利率路徑看法幾乎平分秋色，其中 9 人支持年底前升息、8 人主張按兵不動，僅 1 人預估降息。由於華許一向對利率點陣圖抱持保留態度，因此並未提交個人預測。