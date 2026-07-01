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科技及金融業每月裁員2.8萬人 凸顯AI對勞動市場的影響

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

儘管 2026 年美國整體勞動力市場表現強勁，每月平均創造超過 11.3 萬個工作職位，但在這片榮景背後，人工智慧 (AI) 正悄然改變就業結構。

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科技及金融業每月裁員2.8萬人 凸顯AI對勞動市場的影響(圖:shutterstock)

美國政府數據顯示，AI 導入速度最快的金融活動與資訊產業，其就業人數下滑趨勢正在加速，2026 年平均每月流失 2.8 萬個職位。若非這兩個產業的拖累，美國的就業成長數字將會更加亮眼。


裁員與職位重組的警訊

科技業在 2026 年的裁員總數中占了三分之一，而金融業被專家視為下一個受影響最大的領域。

裁員追蹤機構 Challenger, Gray & Christmas 的執行長 John Challenger 指出，今年以來已有近 10.2 萬個裁員計畫直接歸因於 AI，這種衝擊是過去任何技術都無法比擬的。

金融業之所以顯得格外脆弱，是因為其人力結構中，行政與辦公室支援職位 (如客服人員、銀行櫃員及保險理賠員) 占比高達四分之一，比例居各大產業之冠。美國勞工統計局 (BLS) 預測，這類職位在未來十年將面臨最大幅度的就業縮減，其中 AI 是關鍵因素之一。

自動化與輔助的角力

史丹佛大學數位經濟實驗室的研究提供了一個關鍵視角：AI 對勞工的影響取決於其應用方式。當技術被用於「自動化」特定任務時，就業機會便會減弱；但若技術被用於「輔助」員工工作，職位則能保持穩定。

然而，目前許多企業的策略似乎更偏向成本管控。巴克萊銀行資深經濟學家 Pooja Sriram 指出，許多企業在對 AI 進行鉅額投資後，正傾向透過精簡人力來抵銷成本。

耶魯預算實驗室研究主任 Ryan Nunn 指出，AI 目前的影響可能更多體現在「招聘放緩」與「自然流失」，而非單一爆發式的大規模裁員。

基層工作者的焦慮

對第一線工作者而言，這種技術轉型帶來的壓力和不確定性是真實且沉重的。以軟體工程師 Bill Matonte 為例，他在 2025 年僅花六周就換到理想工作，但到了 2026 年被裁員後，儘管他已提前半年開始面試並經歷多次程序，至今仍未獲得錄取通知。

加州政策實驗室的數據進一步證實，金融與保險業中「高 AI 暴露」職位的失業救濟申請比例持續偏高。

研究人員警告，雖然目前尚未出現全國性的大規模失業，但 AI 的影響「可能已經開始浮出水面」。隨著企業持續調整營運模式，美國職場的數位位移現象正成為 2026 年不容忽視的社會課題。


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AI就業裁員金融業科技業成本管控銀行

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