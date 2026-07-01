美股

川普：美伊卡達談判進展順利 去核化磋商持續推進

鉅亨網編譯段智恆

美國總統川普周三 (7/1) 表示，美國與伊朗近期透過卡達斡旋進行的間接談判進展順利，雙方正尋求在上周相互報復性軍事行動後，將目前的臨時停火協議推進為持久和平，同時持續就伊朗核問題展開磋商。

cover image of news article
川普：美伊卡達談判進展順利 去核化磋商持續推進(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，美方代表團在卡達舉行了「非常好的會議」，雙方談判仍將持續。他指出，美軍上周對伊朗展開為期三天的軍事打擊後，目前雙方互動已有所改善，並再次強調，美方最終目標是推動伊朗實現「去核化」，重申「伊朗不能擁有核武」。


根據報導，川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 與中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 周二前往卡達，就先前達成的初步協議展開技術性磋商。該協議已啟動為期 60 天的談判期，為美伊雙方提供持續協商的框架。法新社 (AFP) 引述外交人士報導，雙方周三將持續談判，但庫許納與魏科夫預料不會參與後續會議。

美伊目前正試圖化解上周爆發的軍事衝突。當時伊朗一架無人機攻擊荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近一艘商船，引發美方報復性打擊，雙方一度相互發動攻擊，使剛建立的停火協議面臨考驗。

市場認為，伊朗希望維持對荷姆茲海峽的影響力，與川普政府立場存在明顯分歧，也使該水道的航行安排及伊朗核計畫未來發展，成為談判中最具爭議的兩大議題。

《華爾街日報》日前引述知情官員報導，川普曾私下評估重新對伊朗發動全面軍事行動，並與國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 及參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 討論軍事選項。不過，川普目前仍決定優先透過外交談判推動局勢降溫。

針對相關報導，川普表示，他認為伊朗已有所讓步，並重申美方上周軍事行動已達到預期效果，目前將持續透過談判推動問題解決，但伊朗不得擁有核武的立場仍不會改變。


文章標籤

川普美國伊朗談判石油油價布蘭特原油荷姆茲海峽核武中東地緣政治TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數101.2580.07%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty