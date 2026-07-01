鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 22:00

美國總統川普周三 (7/1) 表示，美國與伊朗近期透過卡達斡旋進行的間接談判進展順利，雙方正尋求在上周相互報復性軍事行動後，將目前的臨時停火協議推進為持久和平，同時持續就伊朗核問題展開磋商。

川普：美伊卡達談判進展順利 去核化磋商持續推進(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，美方代表團在卡達舉行了「非常好的會議」，雙方談判仍將持續。他指出，美軍上周對伊朗展開為期三天的軍事打擊後，目前雙方互動已有所改善，並再次強調，美方最終目標是推動伊朗實現「去核化」，重申「伊朗不能擁有核武」。

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根據報導，川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 與中東特使魏科夫 (Steve Witkoff) 周二前往卡達，就先前達成的初步協議展開技術性磋商。該協議已啟動為期 60 天的談判期，為美伊雙方提供持續協商的框架。法新社 (AFP) 引述外交人士報導，雙方周三將持續談判，但庫許納與魏科夫預料不會參與後續會議。

美伊目前正試圖化解上周爆發的軍事衝突。當時伊朗一架無人機攻擊荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近一艘商船，引發美方報復性打擊，雙方一度相互發動攻擊，使剛建立的停火協議面臨考驗。

市場認為，伊朗希望維持對荷姆茲海峽的影響力，與川普政府立場存在明顯分歧，也使該水道的航行安排及伊朗核計畫未來發展，成為談判中最具爭議的兩大議題。

《華爾街日報》日前引述知情官員報導，川普曾私下評估重新對伊朗發動全面軍事行動，並與國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 及參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 討論軍事選項。不過，川普目前仍決定優先透過外交談判推動局勢降溫。