鉅亨網編譯段智恆 2026-07-02 00:30

法國航運巨擘達飛海運集團 (CMA CGM) 周三 (7/1) 宣布，已同意以 14 億美元企業價值收購美國物流與快遞巨頭聯邦快遞 (FedEx)(FDX-US) 旗下第三方物流業務 FedEx Supply Chain，進一步擴大物流版圖及美國市場布局。交易預計於今年稍晚完成，完成後，達飛海運旗下物流子公司捷飛運通 (CEVA Logistics) 在北美合約物流業務規模將大幅提升。

根據聲明，這項交易完成後，捷飛運通在北美合約物流市場將擁有約 150 座倉庫及 20,000 名員工，強化倉儲、配送及供應鏈管理能力，進一步提升達飛海運在美國及北美物流市場的競爭力。

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除收購 FedEx Supply Chain 外，達飛海運與聯邦快遞也計畫發展更廣泛的合作關係。達飛海運將成為聯邦快遞優先合作的海運承運商，雙方也將在航空貨運領域展開合作，藉此整合海運、空運與合約物流資源，擴大全球供應鏈服務能力。

達飛海運近年積極推動業務多元化，除了核心貨櫃航運業務外，也持續擴張物流、港口碼頭及非運輸相關業務，以降低海運景氣波動對營運的影響。該公司去年宣布，計畫未來 4 年在美國投資 200 億美元，獲美國總統川普肯定。川普近年將振興美國航運產業列為政策重點之一。

另一方面，聯邦快遞則持續聚焦核心快遞與配送業務。本月稍早，聯邦快遞已分拆旗下卡車運輸事業聯邦快遞貨運 (FedEx Freight)，此次出售 FedEx Supply Chain，也反映公司進一步簡化業務架構，將資源集中於主要運輸與配送服務。