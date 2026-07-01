母憑子貴！百度養了14年的「崑崙芯」傳將赴港IPO 目標估值500億美元 市場看法分歧

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 17:00

中國百度集團旗下 AI 晶片公司崑崙芯科技股份有限公司近日傳出正規畫赴香港股市上市，目標估值約 500 億美元，已開始接觸潛在投資機構。此一估值明顯高於百度約 355-380 億美元的市值。受此消息激勵，百度港股在本周前三個交易日累計漲幅逾 15%。

(圖:shutterstock)

崑崙芯原為百度內部 FPGA AI 加速器項目，2011 年啟動研發，2021 年正式分拆獨立。

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今年 1 月，百度已公告崑崙芯向港交所秘密遞交上市申請，5 月同步於北京證監局啟動科創板上市輔導，擬推行「A+H」雙地上市架構，中金公司擔任輔導機構。百度目前持股崑崙芯約 57.67%，分拆後仍保持控股地位。

崑崙芯本輪 IPO 最引人注目的是「訂單換認購」機制。知情人士透露，參與 IPO 的法人機構被要求承諾後續採購崑崙芯晶片金額必須達到認購股份金額的 3 至 7 倍，也就是出資 1 億美元認股需要同時採購 3 億至 7 億美元晶片。此舉意在優先篩選具產業協同效力的戰略投資人，並提前鎖定外部訂單，凸顯崑崙芯對自身商業化能力的信心。

崑崙芯主力產品為第三代通用 AI 推理晶片 P800，去年起已交付多個萬卡級智算集群，並在中國產集群上完成百度文心 5.1 大模型訓練驗證。

崑崙芯透露，外部客戶營收佔比已超過對百度內部供貨，騰訊已成為其核心外部客戶之一，中國移動 2025 年亦向崑崙芯採購逾 10 億人民幣 AI 推理伺服器。

根據 IDC 數據，2025 年崑崙芯與寒武紀各出貨約 11.6 萬張 AI 加速器，並列國產第三。

百度在公告中說明分拆三大益處：獨立反映硬科技資產價值、吸引專注 AI 晶片賽道的投資者、提升崑芯獨立融資及業務拓展能力。

業內人士指出，分拆崑崙芯可打破市場對百度「廣告互聯網公司」的估值標籤，釋放底層算力資產溢價，同時減輕集團持續注資壓力。

不過，崑崙芯的 500 億美元目標估值引發分歧。根據傑富瑞估算，崑崙芯估值合理區間僅 160 億—230 億美元，建銀國際給出 400 億—570 億美元，較 D 輪融資時約 30 億美元估值暴漲逾 15 倍。

分析師提醒，崑崙芯必須持續以高速營收增長支撐高估值，但最終發行價仍取決於招股書披露後市場認購情況。