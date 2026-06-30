鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 16:40

隨著投資人開始為夏季及下半年尋找新的市場動能，美股漲勢正從科技板塊向外擴散。過去一個月，醫療、工業與金融三大族群表現領先大盤，資金似乎正悄悄自科技與人工智慧（AI）相關個股中撤出，使半導體與 AI 股依然有下行風險。

根據《巴隆周刊》報導，數據顯示，本月三大科技子板塊全數收黑，其中通訊服務板塊重挫 8.1%；市值最大的「七巨頭」科技股累計跌幅逾 12%，幾乎每檔成分股皆已自近期高點回落至少 10%。

‌



半導體類股同樣劇烈震盪。費城半導體指數上週重挫 8.1%，然而就在前一週，該指數才大漲 8.6% 並創下一年新高，波動幅度相當大。

BTIG 董事總經理暨首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 指出，市場領漲族群正在輪動，半導體與 AI 概念股恐仍有不小的下行空間，但資金仍持續在股市內部尋找新去處，「就目前而言，我們會順勢擁抱這波輪動」。

美國銀行上週五發布的最新資金流向報告也呼應此一現象，指出科技股上週出現約 93 億美元的創紀錄資金淨流出，同時美股整體資金也自今年 3 月以來首度出現淨流出。

分析指出，投資人目前面臨的核心問題是：這波輪動究竟代表下半年美股結構將趨於更健康、更分散，抑或反映市場正對上半年科技股一枝獨秀的表現，以及下半年逐漸累積的成長與通膨風險感到憂慮。

尤其上週以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌 4.6%，標普 500 指數也下跌近 2%，更添市場疑慮。

不過，Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 持較正面看法，認為此波動「看起來不像重大下跌的開端，而更像表面下的一段盤整期」，並強調基本面仍具支撐力道，消費者持續消費、企業持續投資，企業獲利預期也持續上修。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）同樣偏向樂觀，將標普 500 指數未來 12 個月目標點位上調逾 3%，至 8,150 點。

該行美股策略主管 Lori Calvasina 表示，從企業獲利、穩健的成長環境，以及聯準會（Fed）可能釋出的支持訊號等多項角度來看，美股未來一年仍有進一步走高的空間。

然而她也提醒，AI 相關風險、獲利預測及聯準會政策動向仍是觀察重點，並警告「股市走勢未必會是一路直線上漲」。

市場人士擔憂，若這波輪動隨著美債殖利率上揚、通膨壓力升溫而在夏季持續深化，前述風險恐成為觸發點。

尤其在新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後，其溝通風格被認為更趨保守、釋放市場訊號的意願較低，未來數月恐推升市場波動度指標。

加州格蘭尼特灣 Kerux Financial 首席投資長 David Laut 則語氣更為謹慎，認為 6 月以來的市場波動「只是冰山一角」，更大範圍的市場回調恐正在逼近。