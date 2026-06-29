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隨著 2026 年上半年進入尾聲，美股即將迎來一波機械式調倉賣壓。華爾街估算，美國大型退休基金啟動半年度資產再平衡後，本週一 (29 日)、週二(30 日) 兩天合計將釋出約 300 億美元被動賣盤。這波短期結構性調整恐壓抑美股科技股表現，並可能進一步牽動亞洲科技股走勢。
這場巨額拋售背後，主要源於美國公共退休金、企業固定收益計畫及目標日期基金普遍採行的「60% 股票 + 40% 固收」硬性配置框架。
由於今年上半年美股表現強勁，標普 500 指數與那斯達克指數分別累計上漲超過 7% 與 8%，反觀債券市場表現近乎停滯。
在資產配置比例嚴重偏離目標的情況下，為了履行受託人職責並規避合規風險，機構被迫必須在半年結算窗口進行強制減倉，以修正超配的股票部位。
事實上，標普 500 指數近期的回檔，已被市場視為機構提前預判並調整倉位的先兆。
由於今年上半年美股的漲勢高度集中於人工智慧與半導體賽道，輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 及博通 (AVGO-US) 等巨頭成為此次被動減持的重災區。費城半導體指數在 6 月下旬的提前走弱，正反映出資金為規避被動拋壓而採取的先行減持策略。
交易員提醒，這股拋壓並不僅限於美國本土，由於台股與韓股市場的科技龍頭股具備高度彈性，台積電 (2330-TW) 、三星及 SK 海力士等關鍵企業，在本週恐難免出現劇烈波動。
多位華爾街策略師強調，此次拋售屬於純粹的機械式交易，與企業實質獲利、聯準會貨幣政策及 AI 產業前景無直接關聯，因此對股價的衝擊主要體現在短期。
根據歷史法則，被動資金拋壓通常在調倉結束後數日內即會消退，隨著主動型資金逢低進場，市場有望展開修復。投資人目前應密切關注收盤時段的成交量變化，作為判斷拋售力度的關鍵指標。
市場真正的考驗將落在 7 月中旬開啟的第二季財報季，屆時若企業財報能提供強勁的基本面支撐，本輪調整將僅是一次短暫的市場擾動；反之，若基本面不及預期，市場的調整週期則可能進一步拉長。
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