鉅亨網新聞中心 2026-06-29 18:30

隨著 2026 年上半年進入尾聲，美股即將迎來一波機械式調倉賣壓。華爾街估算，美國大型退休基金啟動半年度資產再平衡後，本週一 (29 日)、週二(30 日) 兩天合計將釋出約 300 億美元被動賣盤。這波短期結構性調整恐壓抑美股科技股表現，並可能進一步牽動亞洲科技股走勢。

這場巨額拋售背後，主要源於美國公共退休金、企業固定收益計畫及目標日期基金普遍採行的「60% 股票 + 40% 固收」硬性配置框架。

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由於今年上半年美股表現強勁，標普 500 指數與那斯達克指數分別累計上漲超過 7% 與 8%，反觀債券市場表現近乎停滯。

在資產配置比例嚴重偏離目標的情況下，為了履行受託人職責並規避合規風險，機構被迫必須在半年結算窗口進行強制減倉，以修正超配的股票部位。

AI 與半導體類股首當其衝

短期震盪後的修復機會

多位華爾街策略師強調，此次拋售屬於純粹的機械式交易，與企業實質獲利、聯準會貨幣政策及 AI 產業前景無直接關聯，因此對股價的衝擊主要體現在短期。

根據歷史法則，被動資金拋壓通常在調倉結束後數日內即會消退，隨著主動型資金逢低進場，市場有望展開修復。投資人目前應密切關注收盤時段的成交量變化，作為判斷拋售力度的關鍵指標。