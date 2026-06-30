鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 14:10

《華爾街日報》(WSJ)周一 (29 日) 報導，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 過去 20 年每年年中固定捐贈給蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation)，但今年卻宣布暫緩到年底，原因是想等待該基金會與已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein) 有關係的內部調查結果出爐後，再決定是否捐款。

蓋茲基金會近創辦人比爾 · 蓋茲 Bill Gates 遭披露，曾與艾普斯坦往來。美國司法部今年 1 月公布的一批電子郵件也顯示，艾普斯坦曾與蓋茲基金會員工保持聯繫。

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目前蓋茲基金會執行長 Mark Suzman 已委託外部機構進行獨立調查，檢視基金會過去與艾普斯坦的接觸情形，調查結果預定今年夏天公布。

知情人士表示，巴菲特將晚點決定是否捐款，最快可能要等到年底、可能是他發布一年一度的感恩節公開信時，才會宣布最終決定。

這位現年 95 歲的股神，過去 20 年間累計向蓋茲基金會捐贈超過 470 億美元的波克夏股票。然而在 2011 年，蓋茲與梅琳達 (Melinda French Gates) 宣布離婚後，巴菲特也辭去基金會董事職務。

到了 2024 年，「股神」受訪時表示，自己過世後，基金會將不會再獲得任何來自他的捐款。同年，梅琳達也離開她共同創辦的基金會，轉而專注於自己的慈善事業。

但在美國司法部今年 2 月公布更多艾普斯坦文件後，蓋茲的聲譽受到不小衝擊。他今年 5 月也缺席了波克夏年度股東大會，是他多年來首次未出席這場盛會。《華爾街日報》先前曾報導，雖然蓋茲並未被禁止參加，但有人建議他不要出席。