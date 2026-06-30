鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 12:20

隨著美股第二季財報季漸近，人工智慧（AI）投資熱潮與能源價格上漲，正共同為美股新一輪財報季注入強勁動能。高盛報告明確將 AI 投資熱潮列為本輪財報季的首要主題，指出第二季度財報「將再度印證強勁的盈利增長，背後有穩健的宏觀基本面和持續的 AI 投資熱潮提供支撐」。

高盛策略師團隊預估，標普 500 指數成分股第二季盈利將年增 22%，企業表現有機會達標甚至超越這個數字。

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《彭博》產業研究的獨立分析也得出類似結論，估計成長幅度約 23%，與第一季的強勢表現相近。

高盛的樂觀預期並非憑空而來，而是延續了第一季的強勢表現。標普 500 成分股第一季利潤年增近 30%，遠遠超過分析師原先預估的 12%，差距超過一倍。

該行指出，若排除重大經濟衝擊後的復甦期，上一次出現如此快速的盈利成長，得追溯到 2004 年。

正因為第一季的表現已經樹立了高標準，市場對第二季能否延續榮景格外關注。多數分析師認為，22% 至 23% 的成長率足以讓這一季延續第一季的強勢格局。

高盛指出，過去幾個季度，科技巨頭的 AI 支出規模已廣為人知，市場不再對此感到意外。真正的觀察重點，在於這波投資熱潮能否帶動更廣泛的供應鏈廠商實際盈利。

因此，這個季度的財報將是檢驗「AI 支出能否轉化為實質回報」這個說法是否成立的重要關卡。

能源價格則是另一個推升盈利的因素。今年第二季原油價格走高，讓石油業者意外受益，成為支撐整體盈利數字的另一股力量。

但這股漲勢同時帶來副作用，成本上升的壓力正逐漸轉嫁到消費相關產業。