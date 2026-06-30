鉅亨網編譯莊閔棻
隨著美股第二季財報季漸近，人工智慧（AI）投資熱潮與能源價格上漲，正共同為美股新一輪財報季注入強勁動能。高盛報告明確將 AI 投資熱潮列為本輪財報季的首要主題，指出第二季度財報「將再度印證強勁的盈利增長，背後有穩健的宏觀基本面和持續的 AI 投資熱潮提供支撐」。
高盛策略師團隊預估，標普 500 指數成分股第二季盈利將年增 22%，企業表現有機會達標甚至超越這個數字。
《彭博》產業研究的獨立分析也得出類似結論，估計成長幅度約 23%，與第一季的強勢表現相近。
高盛的樂觀預期並非憑空而來，而是延續了第一季的強勢表現。標普 500 成分股第一季利潤年增近 30%，遠遠超過分析師原先預估的 12%，差距超過一倍。
該行指出，若排除重大經濟衝擊後的復甦期，上一次出現如此快速的盈利成長，得追溯到 2004 年。
正因為第一季的表現已經樹立了高標準，市場對第二季能否延續榮景格外關注。多數分析師認為，22% 至 23% 的成長率足以讓這一季延續第一季的強勢格局。
高盛指出，過去幾個季度，科技巨頭的 AI 支出規模已廣為人知，市場不再對此感到意外。真正的觀察重點，在於這波投資熱潮能否帶動更廣泛的供應鏈廠商實際盈利。
該行測算，AI 基礎設施類股對標普 500 指數本季每股盈餘成長的貢獻度，可能高達近 60%，當中美光科技 (MU-US) 與輝達 (NVDA-US) 兩家公司就佔了 40% 以上。
因此，這個季度的財報將是檢驗「AI 支出能否轉化為實質回報」這個說法是否成立的重要關卡。
能源價格則是另一個推升盈利的因素。今年第二季原油價格走高，讓石油業者意外受益，成為支撐整體盈利數字的另一股力量。
但這股漲勢同時帶來副作用，成本上升的壓力正逐漸轉嫁到消費相關產業。
高盛數據顯示，若以標普 500「中位數企業」來看，市場預期的利潤成長僅約 9%，與指數整體 22% 的數字落差懸殊，顯示這次財報季的表現恐將呈現明顯的板塊分化，贏家與輸家的差距可能比表面數字看起來更大。
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