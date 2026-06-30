Fed不會升息？華許通膨框架曝、「這些」利率敏感產業或迎反轉機會

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 10:25

財經教育與研究平台 TikStocks 創辦人 Robert Ross 近期提出觀點，認為市場對聯準會（Fed）升息路徑的判斷可能存在系統性誤差。

Fed不會升息？房地產、科技股迎重估契機。(圖：Shutterstock)

美國銀行等多家機構預測，聯準會 2026 年最多將升息三次，市場共識傾向於 9 月、10 月、12 月各升息 25 個基點。

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然而，債市的反應卻與此預期背道而馳，背後關鍵或在於新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）可能採用一套與市場主流截然不同的通膨評估框架。

上週公布的美國 5 月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率達 3.4%，創下三年新高。然而，對聯邦基金利率走勢最為敏感的 2 年期美國公債收益率卻不升反降，這項異常訊號暗示，投資人可能認為最壞的通膨情境已被市場充分計入價格。

這一矛盾的核心，在於市場可能誤判了聯準會新任主席的政策立場。若市場解讀有誤，房地產、公用事業及科技等對利率高度敏感的板塊，或將迎來重大重新評估的契機。

傳統核心 PCE 指標雖已剔除食品與能源項目，但仍可能因少數品類的異常價格波動而被放大失真。

達拉斯聯邦準備銀行編製的「修剪均值 PCE」則進一步剔除每月兩端最極端的價格變動，目的是為政策制定者提供更純粹的底層通膨數據。

目前這兩項指標的落差相當顯著：5 月核心 PCE 年增率為 4.1%，而修剪均值 PCE 僅為 2.4%。

華許在今年春季的參議院確認聽證會上已明確表態，他傾向以修剪均值 PCE 作為通膨參考基準，而非市場慣常追蹤的核心 PCE，代表若依照華許偏好的衡量標準，當前美國通膨情勢遠不如表面數據所呈現的嚴峻，市場對其政策立場偏向鷹派的預判，可能高估。

值得注意的是，多位聯準會具投票權的官員，其公開表態也與市場的升息預期存在落差。

紐約聯邦準備銀行總裁 John Williams 表示，預期通膨將在未來幾個季度「逐步回落」，並認為目前的貨幣政策立場已具備實現此目標的良好條件。

聖路易斯聯邦準備銀行總裁沃勒（Christopher Waller）上月發表講話時則指出，他願意在維持現行限制性政策立場上保持耐心。

值得一提的是，沃勒發表此番言論時，國際原油價格約為每桶 96 美元；而目前油價已回落至每桶 70 美元左右，進一步緩解通膨壓力。

綜合以上因素，若華許將聯準會的政策參考框架由核心 PCE 轉向修剪均值 PCE，整體通膨將立即顯得溫和許多。

再疊加通膨預期下行、美元走強，以及美國政策利率相對多數發達經濟體仍處於限制性水準等因素，啟動新一輪升息循環的論據愈發薄弱。

分析指出，這並不意味著降息即將到來，但對當前美股市場而言，這一邏輯轉變可能構成一個被市場忽視的潛在上行催化劑。

目前市場對升息的憂慮已部分反映在估值之中，尤其壓抑了房地產、公用事業、科技等對利率高度敏感板塊的表現。一旦市場意識到原先預期的升息並未真正到來，這部分風險溢價將逐步獲得重新定價的空間。