鉅亨網編譯段智恆
美國最高法院周一 (29 日) 駁回總統川普撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的請求後，川普隨即在社群平台 Truth Social 發文表示，最高法院只是基於程序問題將案件發回處理，並未就庫克是否適任 Fed 理事作出實質裁決，強調政府將立即採取適當行動。
川普表示，庫克一案涉及她是否適合繼續擔任 Fed 理事，最高法院此次裁決「完全是基於程序理由」(strictly procedural basis)，案件已被發回處理。
他強調，政府將立即採取適當措施，確保「犯下不當行為的人，不會繼續替美利堅合眾國的福祉作出重大決策」。
川普並未在貼文中進一步說明後續將採取哪些法律或行政行動，但這番言論顯示，白宮仍未放棄推動撤換庫克。
稍早，美國最高法院以 5 比 4 裁定，維持下級法院禁止川普立即解除庫克職務的命令。首席大法官羅伯茲 (John Roberts) 指出，川普未依法提供庫克應有的程序保障，因此不得逕行將其免職；法院也重申，《聯邦準備法》(Federal Reserve Act)規定，Fed 理事任期為 14 年，僅能基於「正當理由」(for cause)遭到免職。
庫克則表示，此次裁決再次確認 Fed 獨立性的重要性，也確保央行能在不受政治干預下履行維持物價穩定及充分就業的法定使命。
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