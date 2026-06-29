鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 01:30

美國最高法院周一 (29 日) 駁回總統川普撤換聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 的請求後，川普隨即在社群平台 Truth Social 發文表示，最高法院只是基於程序問題將案件發回處理，並未就庫克是否適任 Fed 理事作出實質裁決，強調政府將立即採取適當行動。

圖：川普 Truth Social

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川普表示，庫克一案涉及她是否適合繼續擔任 Fed 理事，最高法院此次裁決「完全是基於程序理由」(strictly procedural basis)，案件已被發回處理。

他強調，政府將立即採取適當措施，確保「犯下不當行為的人，不會繼續替美利堅合眾國的福祉作出重大決策」。

川普並未在貼文中進一步說明後續將採取哪些法律或行政行動，但這番言論顯示，白宮仍未放棄推動撤換庫克。

稍早，美國最高法院以 5 比 4 裁定，維持下級法院禁止川普立即解除庫克職務的命令。首席大法官羅伯茲 (John Roberts) 指出，川普未依法提供庫克應有的程序保障，因此不得逕行將其免職；法院也重申，《聯邦準備法》(Federal Reserve Act)規定，Fed 理事任期為 14 年，僅能基於「正當理由」(for cause)遭到免職。