鉅亨網新聞中心 2026-06-30 13:57

南韓房地產市場近期再度掀起狂潮。根據南韓國土交通部最新數據顯示，今年前四個月內，高達 3.7 萬億韓元的資金從股票與債券市場撤出，轉而直接注入住宅市場。

股市發財搶買房！南韓3.7兆韓元資金湧向房市 首爾蛋黃區飆漲16%。(圖:shutterstock)

數據顯示，高達 2.44 萬億韓元流向首爾，尤以江南區、松坡區及瑞草區等豪宅聚落為主要吸金標的。

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這波資金大遷徙不僅推升了房價，更讓首爾 4 月份房價年增率達到 9.56%，在江南三區及熱門地段「麻龍城」，平均漲幅更飆升至 15.7%，相當於部分熱門住宅僅一年就上漲了約 2 億韓元。

這場由股民獲利回吐所帶動的「樓市買單」現象，正刷新多項歷史紀錄。數據指出，在 2020 至 2025 年間，利用股債變現資金購買價值 15 億韓元以上高價住宅的比例長期低於 5%，然而今年 4 月該比例卻驟增至 13.2%，創下歷史新高。

更令人矚目的是，在這波購屋潮中，約 30 歲左右的年輕群體成為絕對主力。前四個月，該年齡層變現購屋的資金規模高達 1.2592 兆韓元，不僅大幅超越 40 歲與 50 歲群體，在首爾的首次購屋者中佔比亦超過四成。

市場分析指出，嚴重的供需失衡是推波助瀾的主因。受到建材價格高漲、勞動力短缺以及建築業債務危機影響，南韓今年第一季全國完工量暴跌 45%，首爾地區也縮減了近三成。

在供給端出現嚴重斷層的同時，強勁的現金買盤湧入市場。在 4 月份江南三區的交易中，完全不依賴貸款、全憑自有現金與賣股收益購屋的「全款買房」比例高達 41.2%。

這顯示富裕階層正迅速將流動性高的金融資產，置換為抗通膨的實體房產。

儘管南韓政府過去幾年推出限制重建、收緊土地審批及稅收改革等多重調控手段，甚至推出「1·29 對策」企圖增加房屋供給，卻因地方配合度低而流於紙面。

政府原先期望透過「企業價值提升計劃」將資金留在股市以振興實體經濟，如今這筆資金卻大量流向磚頭水泥。

學者警示，這種過度集中房市的模式形同在抽科技產業的血，被外界戲稱為「房地產版荷蘭病」，對整體經濟長遠發展並無實質益處。

從宏觀視角度來看，南韓民眾骨子裡對股市缺乏長期信任，是造成失衡的根本原因。在南韓家庭的資產配置中，房產佔比高達 75%，而金融資產僅佔 9%。

對多數人而言，股市更像是一個短期套利的「打獵場」，唯有將賺得的資金落袋為安、存入房地產，才是穩健的資產保值之道。