Fed獨立性再受衝擊！亞特蘭大聯邦儲備銀行行長遴選陷入僵局、白宮尋機介入

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-27 17:40

亞特蘭大聯邦準備銀行新任總裁的遴選作業已拖延超過七個月，原訂程序在首輪候選人未能達成共識後被迫重啟。據報導，白宮部分顧問雖無正式介入聯準會（Fed）地區分行人事任命的權限，卻已私下展開動作，試圖左右這次任命結果，使外界對美國央行政治獨立性的疑慮再次升高。

Fed獨立性再受衝擊。(圖：Shutterstock)

《華爾街日報》記者、有聯準會「傳聲筒」之稱的 Nick Timiraos 指出，亞特蘭大聯準銀行今年 4 月已完成首輪決選候選人面談，原本預計 5 月對外公布結果，但程序最終未能送進華盛頓聯準會理事會審核關卡，整個遴選作業因此停滯至今。

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與此同時，部分白宮顧問已開始評估能否藉這次人事空窗，推動一位政策立場較貼近川普政府的人選出線。

值得注意的是，亞特蘭大聯準銀行總裁明年將取得聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策的輪值投票權，使此職位的人事佈局格外受到關注。

分析指出，依照慣例，亞特蘭大聯準銀行總裁的遴選分兩階段進行：先由地區分行董事會的六名董事人選定候選人，再送交華盛頓理事會核可，兩個機構過去多能協調一致，由地區分行推薦一位理事會也能接受的人選。

在這波決選名單中，原本最受地區董事青睞的人選是曾在橋水基金（Bridgewater Associates）擔任高階主管的 Rebecca Patterson。

Patterson 畢業於佛羅里達大學，管理經歷與地區背景都符合遴選委員會的條件。然而她始終未能進入與聯準會理事會面談的第二階段，延宕原因與目前狀態都未獲證實。

另一位入圍者則是經濟諮詢顧問、曾任小布希政府顧問的 Marc Sumerlin。Sumerlin 去年也曾與財政部長貝森特（Scott Bessent）就聯準會主席一職進行過會談，2019 年第一任川普政府執政時期甚至曾考慮提名他出任聯準會理事。不過，亞特蘭大聯準銀行最終並未推進他的候選資格，他目前已不在考慮名單之列。

亞特蘭大聯準銀行董事會主席、同時也是遴選委員會負責人的 Gregory Haile 則在聲明中表示，委員會正進行「全面且審慎的遴選」，目標是為轄區內第六區選出最適合的人選，同時確保程序的公正性。

分析指出，雖然白宮在地區聯準銀行總裁任命上並無正式角色，但這次遴選的延宕，反而給了部分總統顧問介入的空間。

據報導，顧問們討論過的人選之一是去年才被迫卸下財政部一項高層職務的 Michael Faulkender。不過，目前他在亞特蘭大聯邦儲備銀行的遴選進程中，進度落後於其他候選人。

至於華盛頓方面，正式負責監督整個遴選程序的是聯準會理事沃勒（Christopher Waller），他自 2022 年起擔任理事會「地區聯準銀行事務委員會」主席。

據悉，沃勒近來持續對各地區聯準銀行施壓，要求其讓出更多營運自主權，但這項後台職能集中化的計畫遭到地區聯準銀行的抵制，也讓行政層面的緊張關係，與這次人事任命的深層問題彼此交織。

這場人事危機的直接起因，要回溯到前任亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）今年 2 月卸任一事。

博斯蒂克自 2017 年至 2025 年初執掌亞特蘭大聯邦儲備銀行期間，曾於 2022 年自行揭露其在聯準會投資管理規範上「無意間」的違規行為。

聯準會監察長辦公室 2024 年的調查並未發現他利用內部資訊進行投資操作的證據，但報告同時指出，他的違規行為造成了「可能依據機密資訊行事」的外觀，足以引發外界對其公正性的質疑。

分析指出，事實上，聯準會理事會去年真正在意的並非這些自我揭露的內容本身，而是其背後潜藏的政治風險。當時，已有數名聯準會官員因類似的交易與倫理爭議相繼離職。

外界分析，若博斯蒂克當時獲得續任，這些爭議很可能成為川普政府日後施壓、要求將他撤換的藉口，而在聯準會歷史上，從未出現現任地區聯準銀行總裁遭撤職的先例。因此，在部分人士看來，從源頭避免留下這項隱患，才是最穩妥的做法。

對此，博斯蒂克本人去年曾表示，退休完全是個人決定。他去年 12 月接受媒體採訪時表示，任期將屆滿促使他認真思考人生中「自然的轉換點」。他強調：「這是我自己做的決定，也是我獨立做出的決定。」

這場人事僵局發生在聯準會獨立性持續面臨壓力的敏感時刻。美國總統川普過去曾多次嘗試對聯準會官員施壓，包括試圖解除理事庫克（Lisa Cook）的職務，但至今未能得手。