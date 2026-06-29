鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-29 21:39

美股主要指數周一 (29 日) 開高，在美國與伊朗同意停止攻擊後，中東緊張局勢暫時降溫，提振市場風險偏好。與此同時，投資人趁上周 AI 概念股重挫之際逢低布局，帶動科技股反彈，市場持續押注 AI 投資熱潮將支撐企業獲利成長，推動那斯達克指數領漲大盤。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 220 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲近 0.3%。台積電 ADR 漲近 2.0%。

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美股期指周一盤前走高，投資人趁上周科技股回檔之際逢低布局，帶動標普 500 期貨與那斯達克 100 期貨同步上揚。儘管中東局勢仍使油價走升、美國聯準會 (Fed) 官員持續釋出偏鷹訊號，市場焦點已逐步轉向本周密集登場的央行論壇與美國就業數據，投資人也持續評估 AI 熱潮是否仍足以支撐美股續創新高。

逢低買盤回流 科技與 AI 概念股領軍反彈

標普 500 指數期貨盤前上漲 0.9%，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.2%。由於資金上周自今年以來漲幅最大的科技股輪動，使標普 500 寫下本季第二差單周表現，吸引不少投資人逢低承接。

盤前漲勢主要由太空、軟體及 AI 基礎建設概念股帶動，其中 Comcast 宣布將分拆 NBCUniversal 與 Sky 等媒體資產，激勵股價盤前一度大漲逾 20%。

另一方面，中東情勢仍牽動市場神經。美國與伊朗周末再度爆發緊張情勢，雖然雙方隨後同意停止攻擊，且美國總統川普表示，雙方將於周二在卡達恢復談判，但由於船東仍對荷姆茲海峽航運安全保持戒心，原油運輸速度放緩，推升布蘭特原油價格上漲 0.9% 至每桶 72.67 美元。

聚焦央行論壇與非農就業 市場仍押注企業獲利動能

市場本周焦點將轉向葡萄牙舉行的全球央行年會，Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 將首度在海外公開發表談話。除利率政策外，金融穩定及 AI 熱潮可能帶來的金融風險，也將成為討論重點。

此外，美國將於周四 (2 日) 公布 6 月非農就業報告，作為每月勞動市場數據的壓軸公布，市場將藉此評估 Fed 後續政策方向。

雖然 Fed 本月稍早維持利率不變，但市場仍預期最快 9 月可能升息。里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周日重申，美國通膨仍處於過高水準，而德意志銀行則預估，Fed 今年稍晚仍有兩次升息空間，但短期內政策指引可能有限，市場將更加依賴經濟數據判斷利率走向。

儘管近期晶片股波動加劇，市場對 AI 行情能否延續仍有爭論，但多家華爾街機構依舊看好後市。高盛認為，在穩健的總體經濟環境及 AI 投資熱潮帶動下，美股企業本季財報可望再度繳出亮眼成績；RBC Capital Markets 也將標普 500 指數未來 12 個月目標價上調至 8,150 點。

市場人士指出，近期科技股修正更像是資金輪動，而非全面性拋售。隨著企業維持強勁獲利、半導體供需失衡仍未改善，加上市場廣度持續擴大、投資人情緒未見過熱，美股中長期仍具進一步上漲空間。

截至台北時間周一（29 日）21 時許：

焦點個股：

康卡斯特 (CMCSA-US) 早盤股價上漲 9.44%，至每股 25.36 美元

康卡斯特 (Comcast) 盤前股價勁揚 20%，公司宣布將分拆旗下 NBCUniversal 與 Sky 等媒體資產，預計約一年內完成。人事方面，現任 Comcast 共同執行長 Mike Cavanagh 將接掌 NBCUniversal，而前財務長 Michael Angelakis 將出任 Comcast 執行長。

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價上漲 3.79%，至每股 158.83 美元

SpaceX 盤前上漲 2%，那斯達克 (Nasdaq) 宣布，該公司將於 7 月 7 日開盤前正式納入那斯達克 100 指數(Nasdaq 100)，市場預期可望帶動追蹤指數 ETF 的被動買盤流入。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.65%，至每股 364.32 美元

Alphabet 盤前上漲約 1%，該公司周一正式納入道瓊工業指數 (Dow Jones Industrial Average)，取代 Verizon 成為 30 檔成分股之一，為首次躋身道瓊指數。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Wolfe Research 對 2026 年下半年的美國股市維持樂觀立場，認為油價回落、企業獲利穩健成長，以及持續的人工智慧投資，將支撐市場進一步上行，儘管地緣政治與貨幣政策風險仍未消散。