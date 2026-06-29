鉅亨網編譯段智恆 2026-06-29 21:01

微軟 (MSFT-US) 股價 6 月重挫 17%，市值蒸發逾 5,700 億美元，創下自 2000 年 12 月網路泡沫時期以來最差單月表現。市場擔憂，微軟一方面持續投入鉅額資本支出建置 AI 基礎設施，另一方面又面臨生成式 AI 可能顛覆傳統 Office 軟體需求的挑戰，使投資人對其獲利前景愈發保守。儘管估值已降至近十年低點，部分投資人認為這可能是難得的長線布局機會，但短期市場情緒仍偏向謹慎。

AI豪賭疑慮升溫！微軟6月股價重挫17% 創逾25年最慘單月(圖：REUTERS/TPG)

AI 支出與商業模式疑慮夾擊 微軟創逾 25 年最慘單月

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微軟 6 月股價累計下跌 17%，創下自 2000 年 12 月以來最差單月表現，市值縮水超過 5,700 億美元，股價一度跌至 2023 年以來低點，直到上周五才反彈 5.7%，收在 372.97 美元，創下 2025 年 5 月以來最佳單日漲幅。

Cresset Wealth Advisors 首席投資策略師 Jack Ablin 表示，微軟正同時承受兩股壓力，一是市場擔憂 AI 投資規模過大，二是 AI 本身可能改變既有軟體市場格局。

他指出，目前仍無法確定生成式 AI 是否最終會削弱 Word、Excel 等 Office 產品的重要性，但市場更擔心的是，微軟持續大舉投資 AI 資料中心與相關基礎建設，甚至頻繁透過發債籌措資金，反映現有現金部位恐不足以支撐龐大的 AI 建設計畫。

投資人對 AI 投資回報的疑慮，也因微軟 4 月底公布的 2026 會計年度第三季財報再度升溫。當時 Azure 雲端業務成長未達市場期待，公司更預估截至今年 12 月底資本支出將達 1,900 億美元，高於華爾街預期，引發市場擔憂高額投資將侵蝕獲利能力。

Stifel 分析師 Brad Reback 日前因此將微軟目標價由 415 美元下修至 400 美元，並指出 Azure 毛利率正受到資本支出快速增加拖累，目前市場獲利預估仍顯得過於樂觀。

估值降至十年低點 多空看法分歧

經過這波修正後，微軟目前本益比約為未來 12 個月預估獲利的 19 倍，不僅低於標普 500 指數約 20 倍，更遠低於過去十年平均約 27 倍，估值來到近十年最便宜水準。

知名投資人、《大賣空》(The Big Short) 主角原型貝瑞 (Michael Burry) 也趁勢布局。他透露，已買進履約價約 700 美元、2028 年到期的微軟買權(Call Option)，激勵市場信心，帶動股價上周五大幅反彈。

不過，市場對微軟未來仍存在分歧。Fitz-Gerald Group 創辦人 Keith Fitz-Gerald 坦言，AI 帶來的不確定性確實很高，甚至令人思考未來是否還需要使用微軟 Office 產品，但他仍認為微軟目前遭到低估。

根據 Bloomberg 彙整分析師預估，微軟本會計年度營收可望成長 17%，創 2022 年以來最快增速，2028 及 2029 會計年度營收增幅更有望分別提高至 18% 及 20%，顯示市場對長期成長仍抱持期待。