鉅亨網編譯段智恆 2026-06-30 00:30

Citadel Securities 表示，市場可能低估聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 將通膨壓回 2% 目標的決心，也低估這種政策立場可能對風險資產帶來的壓力。該公司認為，即使近期油價回落，也不足以削弱 Fed 進一步升息的理由，而人工智慧 (AI) 帶動的股市漲勢也正面臨愈來愈多挑戰。

Citadel Securities 歐洲、中東及非洲 (EMEA) 固定收益銷售主管 Nohshad Shah 在最新報告中指出，近期油價下跌無法改變核心通膨仍偏高的事實，因此 Fed 仍有必要維持偏鷹政策，甚至進一步升息。

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他表示，市場環境正逐漸改變。疫情後，投資人普遍相信，只要經濟放緩或金融市場出現劇烈修正，Fed 便會出手寬鬆政策支撐市場，也就是所謂的「聯準會賣權」(Fed Put)。然而，在華許領導下，高通膨已成為政策首要限制，Fed 未必會像過去一樣，在市場走弱時立即提供支撐。

Shah 認為，市場真正需要思考的，不只是 Fed 今年是否升息一到兩次，而是投資人是否仍會把每次油價回落或風險資產修正，都視為 Fed 將轉向寬鬆的訊號。若這種思維改變，市場運作模式也將隨之調整。

除了貨幣政策外，Shah 也提醒，AI 投資熱潮開始出現降溫跡象，包括算力價格下滑、企業 AI 服務支出放緩，以及市場愈來愈關注龐大 AI 投資是否足以帶來相應回報，都可能削弱 AI 概念股的吸引力。

他進一步指出，AI 議題正逐漸從經濟問題演變成政治議題。雖然企業與投資人普遍期待 AI 提升生產力及企業獲利，但勞工對於工作遭取代、監控擴大，以及企業利用員工累積知識獲利等疑慮持續升高，未來可能促使政府加強監管，提高企業法遵成本，甚至拖慢 AI 技術導入速度。