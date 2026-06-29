鉅亨網編譯段智恆
Citadel Securities 表示，市場可能低估聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 將通膨壓回 2% 目標的決心，也低估這種政策立場可能對風險資產帶來的壓力。該公司認為，即使近期油價回落，也不足以削弱 Fed 進一步升息的理由，而人工智慧 (AI) 帶動的股市漲勢也正面臨愈來愈多挑戰。
Citadel Securities 歐洲、中東及非洲 (EMEA) 固定收益銷售主管 Nohshad Shah 在最新報告中指出，近期油價下跌無法改變核心通膨仍偏高的事實，因此 Fed 仍有必要維持偏鷹政策，甚至進一步升息。
他表示，市場環境正逐漸改變。疫情後，投資人普遍相信，只要經濟放緩或金融市場出現劇烈修正，Fed 便會出手寬鬆政策支撐市場，也就是所謂的「聯準會賣權」(Fed Put)。然而，在華許領導下，高通膨已成為政策首要限制，Fed 未必會像過去一樣，在市場走弱時立即提供支撐。
Shah 認為，市場真正需要思考的，不只是 Fed 今年是否升息一到兩次，而是投資人是否仍會把每次油價回落或風險資產修正，都視為 Fed 將轉向寬鬆的訊號。若這種思維改變，市場運作模式也將隨之調整。
除了貨幣政策外，Shah 也提醒，AI 投資熱潮開始出現降溫跡象，包括算力價格下滑、企業 AI 服務支出放緩，以及市場愈來愈關注龐大 AI 投資是否足以帶來相應回報，都可能削弱 AI 概念股的吸引力。
他進一步指出，AI 議題正逐漸從經濟問題演變成政治議題。雖然企業與投資人普遍期待 AI 提升生產力及企業獲利，但勞工對於工作遭取代、監控擴大，以及企業利用員工累積知識獲利等疑慮持續升高，未來可能促使政府加強監管，提高企業法遵成本，甚至拖慢 AI 技術導入速度。
Shah 警告，如果社會普遍認為 AI 帶來的利益主要由企業享有，而風險與代價卻由勞工承擔，政治風向可能迅速轉變，進一步對 AI 產業估值及風險資產表現帶來壓力。
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