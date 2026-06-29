鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 19:20

蘋果在 6 月 25 日提交的這份文件中，要求撤銷相關調查結果，這象徵著蘋果與印度監管機構之間法律戰的重大升級。

‌



蘋果在文件中列出表格，指證 CCI 調查團隊直接複製了 Match Group(Tinder 母公司)、沃爾瑪旗下的 PhonePe 以及印度本土支付巨頭 Paytm 等競爭對手的陳述。

蘋果批評，調查主任 (DG) 完全沒有努力去獨立核實或批判性地評估這些言論，僅是逐字逐句地抄襲。此外，蘋果指控調查報告「盲目複製」了 2024 年歐盟對其裁決中關於全球行動應用程式支出的圖表，卻忽略了印度與歐洲市場環境的巨大差異。

針對 CCI 調查報告指稱蘋果在 iOS 平台存在「濫用行為」並強迫使用其支付系統，蘋果全面否認。蘋果強調，其在印度智慧型手機市場的份額不到 6%，僅是一個「微不足道的參與者」。

蘋果警告，若強制要求 App Store 做出改變，將破壞其精心設計的整合商業模式，並可能導致監管不確定性，嚇阻對印度數位經濟的投資。

蘋果進一步質疑調查程序的公正性，稱調查人員在整個過程中從未給予蘋果任何錄製陳述或提供口頭證據的機會，而 Google 之前在類似案件中卻獲得多次抗辯機會。目前，蘋果正面臨最高可達年營業額 10% 的罰金風險，金額可能高達數百萬美元。

對此，蘋果敦促委員會考慮其對印度經濟的貢獻，指出過去 5 年其在印度出口了價值 510 億美元的 iPhone，且擁有「無瑕疵記錄」。

隨著蘋果將供應鏈轉移，印度已成為其戰略核心。數據顯示，印度在 2026 年預計將生產全球 26% 的 iPhone。