鉅亨網新聞中心 2026-06-28 21:30

本週國際大事包括美國 6 月非農在內的多項就業報告，發布時機正逢聯準會 (Fed) 升息預期轉濃之際，而 Fed 主席華許將出席國際央行論壇，是他上任以來首次在全球舞台亮相，將與三位同樣歷經 2008 年金融海嘯的央行官員同台。在此同時，隨著金融市場年劇烈震盪的上半走勢即將告一段落，投資人正從人工智慧 (AI) 浪潮與美國總統川普掀起的地緣政治風暴中，推敲下半年的方向。

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本週操盤筆記 (20260629-0704)

1、美國就業報告，牽動 Fed 升息預期

本周因適逢 7 月 4 日美國獨立紀念日，美國金融市場將在周五休市，交易天數縮短為四天，市場焦點將全面扣緊周四 (7 月 2 日) 發布的 6 月非農就業報告，這可能進一步推升市場對聯準會 (Fed) 即將升息的預期，並為目前因科技股劇烈震盪而草木皆兵的股市，注入更多潛在變數。

經濟學家預期，美國 6 月非農就業人口將大增 11.5 萬人。由於 5 月非農就業已連續第三個月穩健增長，這讓市場如今反而更擔心數據過於強勁。

目前市場已開始押注，在華許 (Kevin Warsh) 領導下的 Fed 最快可能於 9 月升息。

2、華許全球舞台首次亮相，與其他三位金融海嘯資深老將登場

歐洲央行 (ECB) 本周將在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉辦年度央行論壇，這也是華許就任 Fed 主席後首次出席國際會議，市場將密切觀察華許將如何領導 Fed，以及在全球金融穩定面臨風險時，他是否會採取更積極的政策。

對不少與會央行官員而言，這也是與曾任 Fed 理事的華許再次碰面的機會。他周三出席論壇時，將與其他三名 2008 年金融海嘯的資深老將同台，包括當年擔任法國財長的 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde)，負責操盤銀行紓困案的現任英國央行(BOE) 總裁貝利(Andrew Bailey)，以及在加拿大財政部任職的現任加拿大央行總裁麥克勒姆(Tiff Macklem)。

雖然在 Fed 主席提名期間曾主張偏向寬鬆政策，但首次記者會已明確表示，控制通膨仍是首要任務。債券市場已接收到這項訊號，目前已反映年底前升息預期。

回顧去年的辛特拉論壇，華許的前任主席鮑爾 (Jerome Powell) 獲得全場起立鼓掌，他在在承受美國總統川普口水攻擊時仍堅守立場，而屢屢獲得讚譽。

如今，金融穩定的隱憂、尤其是與人工智慧 (AI) 繁榮密不可分的潛在泡沫，將成為本次論壇的另一大主題。

3、AI 狂潮、戰事交錯 金融市場上半年即將告終

全球市場即將走完 2026 年上半年。過去六個月以來，美國主導下涉及委內瑞拉、格陵蘭到伊朗的多項地緣政治事件，加上銳不可擋的 AI 熱潮，共同主導市場走勢。

AI 牛市推動全球股市總市值較 2025 年底增加約 7 兆美元，即使 3 月伊朗戰爭一度引爆 9 兆美元市值蒸發，並將油價推升至每桶 120 美元、粉碎全球降息希望，也未能改變 AI 行情。

今年南韓股市已大漲 100%，SpaceX 股價一飛沖天，反觀「科技七巨頭」(Magnificent 7) 整體卻呈現下跌，美國公債幾乎持平，黃金也失去避險光環。

展望下半年，市場仍將充滿變數，包括英國迎接新首相、日本匯率干預風險、美國 Fed 偏鷹立場，以及川普布局美國期中選舉，都將牽動市場。

4、亞洲半導體行情受矚目

MSCI 日前未將南韓納入已開發市場觀察名單後，投資人正尋找下一個推動市場的催化劑。

市場焦點將轉向周三公布的南韓製造業與出口數據，這項數據被視為全球需求的重要風向球，尤其在台灣出口訂單雖創佳績、但仍低於市場更高預期之後，更受到關注。

日本最新 PMI 初值顯示，亞洲新訂單仍持續成長，反映企業為避免供應鏈受干擾而提前備貨，也顯示區域經濟正逐步淡化伊朗戰爭衝擊。