鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 04:30

澳洲 AI 基礎設施業者 Firmus Technologies 周日 (28 日) 宣布，已跟 AI 晶片大廠輝達簽署戰略合作協議，攜手為新興 AI 企業提供更具成本效益的算力解決方案。

根據協議，Firmus 將採購輝達的基礎設施，並向「AI Native」等客戶銷售基於輝達技術的雲端服務，而作為回報，輝達除獲得產品收入，還將分潤部分雲端服務收益。

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雙方打算從 2027 年第一季至 2028 年初，陸續向位於印尼巴丹島的資料中心交付高達 17 萬顆 GPU。

Firmus 預估，根據客戶承諾，協議生效的前六年內相關收入將上看 300 億美元。

Firmus 共同執行長 Tim Rosenfield 表示，這項合作旨在彌合大型企業與新創公司在基礎設施成本上的鴻溝，讓資源較少的 AI 新創也能獲得頂級算力，與科技巨頭公平競爭。

值得注意的是，輝達先前已參與 Firmus 的多輪融資，成為其投資者之一。