鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-28 08:56

如果一年前問基金經理人，市場上最擁擠的交易是什麼，答案很可能是買進「科技七巨頭」(Magnificent 7)，但如今，這七檔超大型科技股看起來反而有些落寞。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，追蹤科技七巨頭的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US)6 月迄今已下跌 13%，若跌勢維持到月底，將創下該 ETF 自 2023 年 4 月成立以來最差單月表現。

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與此同時，追蹤標普 500 指數中、排除科技七巨頭成分股的 Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF(XMAG-US)，本月反而上漲 2.6%。

光是本月，科技七巨頭市值合計便蒸發約 3 兆美元。Empower 投資策略長 Marta Norton 表示，在晶片股掀起歷史性漲勢、軟體股持續低迷之際，股市幾乎已經把科技七巨頭拋諸腦後。

這樣的發展不令人意外，過去三年來，隨著股市結構劇烈變化，市場開始重新思考，「科技七巨頭」這個概念如今是否仍具代表性。

美銀證券 (BofA Securities) 策略師 Michael Hartnett 於 2023 年首次提出「科技七巨頭」一詞，當時正是這七家科技巨頭帶領投資人走出 2022 年熊市，並在 2023 年至 2025 年間持續跑贏標普 500 指數，這使「做多科技七巨頭」一度成為市場最熱門的交易策略。

儘管這七家公司市值合計仍占標普 500 指數超過 30%，但今年市場領漲主角已逐漸轉向其他過去較少受到關注的企業，尤其是為科技七巨頭提供 AI 硬體的供應商。

在另一個由馬斯克打造的企業版圖中，特斯拉甚至已不再是他旗下市值最大的上市公司，由兩周前剛創下 IPO 紀錄的 SpaceX(SPCX-US) 搶走丰采。

若說科技七巨頭仍有優勢，或許是在債券市場。信用投資人普遍視這七家公司為最可靠的發債企業，尤其是 Alphabet、微軟、Meta 與亞馬遜等 AI 雲端業者，近來紛紛大舉發債，籌資數千億美元以採購 AI 晶片及興建資料中心。

Norton 形容，科技七巨頭如今已成為固定收益市場上的「新人氣王」。

但這並不代表股票投資人應該棄股轉債。巴隆專欄作家 Jacob Sonenshine 日前指出，以預估本益比來看，部分科技七巨頭個股目前相較標普 500 指數的估值溢價，其實已相當有限。原因在於，2023 年時，這些公司得以在幾乎沒有太多競爭壓力與資本支出疑慮下高速成長，但如今，市場開始擔心它們龐大的 AI 投資是否能帶來足夠回報，以及競爭加劇對獲利能力的影響。