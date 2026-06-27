鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 08:31

美國政府周五 (26 日) 允許 Anthropic 向部分「可信任合作夥伴」開放該公司強大的 Claude Mythos 5 人工智慧 (AI) 模型，共有超過 100 家機構和企業獲准使用。

知情人士表示，新指令將使 100 多家企業與機構獲准使用 Mythos 5，其中包括許多《財星》(Fortune)500 大企業。

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Anthropic 先前因收到來自政府的出口管制命令，已全面停止旗下最先進 AI 模型 Mythos 5 與 Fable 5 的所有使用權限。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周五在致 Anthropic 運算長的信中說：「自我 6 月 12 日發函以來，Anthropic 已與美國政府合作，解決受管制模型相關風險，並取得重大進展。」

這項協議緩解了 Anthropic 與美國政府之間的爭端。盧特尼克兩周前致函 Anthropic，表示因擔憂安全防護機制可能遭繞過，禁止外籍人士使用 Fable 5 與 Mythos 5 模型。Anthropic 隨後全面停止全球對這兩款模型的存取權限，並與政府展開密集協商。

盧特尼克周五進一步指出，從此之後，可信任企業及其外籍員工、以及 Anthropic 的外籍員工，使用 Claude Mythos 5 將不再需要申請出口許可，但未列入核准名單的企業仍將持續受限制。

美國商務部發言人說：「短短兩周內，我們積極努力，確保美國維持全球 AI 領導地位，同時保障國家安全。」

值得注意的是，信中並未提及是否調整對 Fable 5 模型的限制，不過知情人士透露，美國政府正朝向開放 Anthropic 重新發布 Fable 5 的方向推進，只是尚未敲定具體時程。

Anthropic 正熟背今年申請首次公開發行 (IPO)，目前最新估值已突破 9000 億美元。然而該公司今年與美國政府關係持續緊張，先前曾拒絕讓美軍把自家 AI 模型用於國內監控及全自主武器系統，隨即遭美國政府列入國家安全黑名單。