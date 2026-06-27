鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 16:20

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 展現出重返 2% 通膨目標的強硬態度，市場認為這番談話暫時安撫了規模 30 兆美元的美國公債市場，儘管 5 月通膨數據顯示，物價漲幅仍是 Fed 目標的兩倍以上。

GlobalData TS Lombard 首席經濟學家 Steven Blitz 周五 (26 日) 表示：「華許的強硬表態確實發揮作用。」他指出，華許已釋出訊號，不會為迎合白宮而降息，也不會放任通膨升高，這有助於壓低美債殖利率。

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Fed 偏好的通膨指標，也就是核心 PCE 年增率在 5 月升至 4.1%，創 2023 年 4 月以來新高，與兩周前公布的消費者物價指數 (CPI) 增幅相近。

Natixis Investment Managers Solutions 投資組合策略師 Garrett Melson 表示，市場之所以稍感安心，是因為數據並未比預期更糟，加上油價已回落至伊朗戰爭爆發前水準，投資人開始期待通膨可能已近高點。

儘管伊朗再度攻擊行經荷姆茲海峽的商船，凸顯停火協議仍相當脆弱，美國西德州原油 (WTI) 與布蘭特原油價格周五仍回落至每桶約 70 美元。

升息預期升溫 市場開始相信華許

自華許 6 月首次主持 Fed 記者會以來，市場對 2026 年升息的預期持續升高。他當時強調，市場將在利率、通膨與經濟走勢上扮演更重要角色。

事實上，Fed 從 2024 年 9 月開始降息以來，美國 10 年期公債殖利率並未下滑，反而一路攀升。

10 年期公債殖利率是 30 年期房貸利率的重要定價基準，也影響企業融資成本與整體經濟。該殖利率周五跌至 4.37%，創 5 月 8 日以來新低。

目前美國財政部仍控制長天期公債發行量，以壓低龐大財政赤字下的借款成本。分析人士指出，無論 Fed 或財政部，一旦失去債券市場信任，都將付出高昂代價。

另一方面，美國家庭今年儲蓄已大幅下降，但消費依舊強勁。股市多頭行情讓持有金融資產的家庭受惠，但持續攀升的通膨仍侵蝕薪資購買力。

Blitz 表示，華許的抗通膨言論本周成功降低債市的通膨風險溢價，「他一上任就打贏了公關戰。」這為市場爭取到一些時間，等待較低油價逐步反映到未來數月的通膨數據，但並不代表抗通膨戰役已經結束。

Fed 今年仍可能升息

對政策利率最敏感的 2 年期美債殖利率周五降至 4.09%，但仍高於 Fed 目前 3.75% 的政策利率上限，與 Fed 6 月點陣圖暗示今年可能升息的立場一致。

值得注意的是，華許拒絕提交自己的點陣圖預測，並表示自己並不支持向市場過度預告未來利率路徑。

白宮本周也公開表示，支持華許以獨立方式處理通膨與經濟問題，這與美國總統川普過去多次施壓前任主席鮑爾降息形成鮮明對比。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 全球固定收益策略主管 Brian Rehling 說：「我不認為華許希望自己上任不到半年就成為推動升息的人，但如果他真的堅持 2% 通膨目標，而經濟仍持續強勁，他最後可能不得不升息。」

亞特蘭大聯準銀行 (Federal Reserve Bank of Atlanta) 的利率機率追蹤工具周五顯示，今年升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 67%，雖然低於近期高點，但仍高於兩個月前的 31%。

分析人士認為，光是升息預期，就可能足以打壓接下來到年底前的公債殖利率。不過，如果 AI 投資熱潮持續推升經濟成長、通膨再度升溫，進入 2027 年之後，Fed 恐怕就不再只發布口頭警告。