荷姆茲海峽重新通航！WSJ：伊朗打算從海峽重開中 賺取數十億美元通行服務費

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 05:20

《華爾街日報》週四 (25 日) 引述消息人士報導，伊朗正謀求藉由荷姆茲海峽賺取數十億美元收益。

(圖:shutterstock)

知情官員透露，伊朗政府估算，通過在海峽內收取安保、航行安全及環境相關服務費，相關參與國家每年可獲得 400 億美元收入。倘若此方案落地，伊朗將獲得戰前所未有的現金流，以及海峽管控權。

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相關官員表示，伊朗政府參考了全球多地的營運模式，其中就包括達達尼爾海峽。土耳其會對經由這條國際水道往返愛琴海的船隻徵收一項名為金法郎的通行稅。

達達尼爾現行標準約每噸 6.7 美元，所有從黑海進入地中海船舶均須繳納。

伊朗同時也研究麻六甲海峽多國聯合巡邏機制，希望由波斯灣國家海軍協同伊朗巡邏，相關支出則由沿岸國家與國際基金共同承擔。

伊朗官員表示，為爭取各方支援，該國不僅向中東各國推薦該方案，甚至將遊說範圍遠至中國，希望波斯灣周邊鄰國共同簽署相關協定、共用這筆通行收益。

伊朗首席談判代表加利巴夫週二 (23 日) 訪問阿曼，與隔海峽相望的阿曼商討這套擬推行的管控方案時說：「所有人都必須清楚，荷姆茲海峽的航道管理模式再也不會恢復到戰前狀態。」

人在中東訪問的美國國務卿盧比歐週四表示，收取通行費會開創一個危險先例，該模式將如同疫病般四處蔓延，最終引發全球航運混亂。

他在巴林停留期間說道：「事實上，世界上沒有任何國家有權對國際航道的使用權進行收費，任何協定都絕不會接受這一不合理條款。多個波斯灣國家均已拒絕了收費通行的提議。」

美伊兩國為期 60 天的停火通航協議規定，由伊朗負責海峽排雷作業，同時要求在此期間所有船隻可免費通行，但該協議也賦予伊朗參與這條航運咽喉要道未來管理的話語權，而伊朗並不認可現行約束該海峽的國際海洋法。

伊朗官媒報導指出，德黑蘭已成立一家保險公司，要求所有過境船隻必須投保該公司保險。伊朗還在週四警告，船隻若偏離指定航線通行，將面臨極高安全風險，此類行為屬於明令禁止範疇。

美國、阿曼及多個波斯灣國家多次公開表態，荷姆茲海峽應當永久免費通航。

川普週三 (24 日) 發文說，「伊朗不得向途經荷姆茲海峽船隻收取任何通行費、保險費或是其他各類費用，也不得變相收取相關款項」，但未說明是否願意就收費議題同伊朗展開談判。

阿曼認可禁止國際海上航道收費的相關國際公約，該國外交大臣巴德爾 · 布賽迪週四在巴林與盧比歐會晤時再次重申，荷姆茲海峽未來的任何管理安排，都不會設置過境通行費。

經過本周多輪磋商，伊朗與阿曼表示，雙方會談主要圍繞海峽未來管理所需配套服務以及相關成本分攤事宜展開。

阿曼本周稍早宣佈，將在國際海事組織協調下，沿著阿曼海岸線劃定一條安全免費的臨時航道，供油輪經由荷姆茲海峽通行。

船舶追蹤數據顯示，週三通航船舶數量突破 70 艘次，創美伊開戰以來單日最高紀錄，戰前日均量則有 130 艘次。

部分航運企業坦言，在美伊最終協議落實前，他們對通航風險仍心存顧慮，但近日船舶保險保費已回落至戰前相近水準。

伊朗官員及多方調停人士透露，德黑蘭已在與中國、埃及的談判中提出荷姆茲海峽「航道服務費」徵收方案，並私下表示不排斥美國加入費用分攤機制，川普此前也曾公開提及類似設想，但白宮近期僅援引其反對航道收費言論回應詢問。

德黑蘭還聲稱，收費目的包含藉此管控美方利用海峽運送軍用物資，並將收益用於航道衛生、燈塔維運及海上救援等公共服務。

但美國海軍戰爭學院海洋法教授 James Kraska 指出，伊朗簽署了多項國際及地區性公約禁止單方面強制收費，土耳其權限源自專屬國際條約，無法直接套用；伊朗若要合法徵收航道服務費，須獲國際海事組織 (IMO)176 個成員國一致同意。

倫敦經濟智庫「交易所與集市基金會」執行長 Esfandyar Batmanghelidj 則認為，較可行做法是交由區域性機構代表伊朗及周邊國家統一營運管理。

根據 6 月 14 日停戰協定，美國解除對伊朗港口封鎖後，荷姆茲海峽已恢復通航，伊朗新規要求所有過境船隻須提前兩日完成通航報備登記。