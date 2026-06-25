鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 16:50

繼 SK 海力士 (SK Hynix) 前一天宣布赴美上市計畫後，鎧俠 (Kioxia Holdings) 透露，計劃明年春天在紐約證券交易所 (NYSE) 發行美國存託憑證(ADR)，顯示全球記憶體業者正積極爭取全球最大資本市場美國投資人的青睞。

《日經新聞》等媒體周四 (25) 日報導，鎧俠財務長 Yoshihiko Kawamura 在年度股東會上表示：「我們正推動於下一會計年度伊始、也就是大約明年 4 月到 6 月期間發行 ADR。」他形容，「這是一項與美國市場直接連結、極具意義的計畫，我們將全力確保成功。」

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ADR 是讓美國投資人在不需海外企業直接赴美上市的情況下，即可買賣海外公司股票的金融工具。

川村說：「若能與美國市場連結，不僅有助於穩定股價，也代表公司可直接在美國籌資。」

鎧俠股價周四收盤大漲 12.3%，報每股 10 萬 3850 日元，盤中一度大漲 15%。

鎧俠同時正在推動股票分割，以提高散戶投資人參與度。按照目前股價，以日本股市 100 股為一個交易單位計算，最低投資門檻已超過 1000 萬日元，因此公司希望藉由分割股票降低投資門檻。

受惠於人工智慧 (AI) 帶動記憶體需求成長預期，鎧俠今年已成為日本股市明星股之一，今年以來累計漲幅約 800%。

業界人士認為，鎧俠推動 ADR 發行，是全球記憶體廠商在 AI 投資熱潮下積極進軍美國資本市場的一環，也反映各大記憶體業者正尋求擴大美國機構投資人基礎，並分散籌資管道。

SK 海力士周三宣布計劃赴美發行 ADR，募資金額可達 45.45 兆韓元 (約 296.5 億美元)，帶動股價周四收盤大漲逾 13%。

鎧俠的核心產品為 NAND 快閃記憶體，雖然 NAND 不像高頻寬記憶體 (HBM) 直接負責 AI 運算，但隨著 AI 模型規模持續擴大、資料儲存需求暴增，其重要性正快速提升。業界認為，HBM 供不應求帶動資料中心儲存設備需求成長，正在替 NAND 市場創造有利環境。