鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 09:20

南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 周四 (25 日) 開盤一度大漲 11%，主因該公司宣布計劃赴美國掛牌上市，募資規模最高可達 294 億美元。

SK海力士赴美上市募資近300億美元 股價大漲11% (圖:Reuters/TPG)

此外，海力士的競爭對手美光周三盤後公布的財報和財測優於市場預期，帶動人工智慧 (AI) 交易捲土重來，半導體類股全面大漲，利多氣勢也擴散到亞洲，截稿前，南韓股市盤初勁揚逾 4%。

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根據 SK 海力士提交的監管文件，該公司計劃透過那斯達克上市發行 1779 萬股美國存託憑證 (ADR)，募資規模估最高可達 45.45 兆韓元 (約 296.5 億美元)。

SK 海力士預估 7 月 10 日開始交易，但上市時程仍可能視市場狀況調整。該公司表示，ADR 掛牌上市將有助於擴大投資人基礎，並讓「公司的真正價值獲得適當評價」。

SK 海力士在聲明中說：「我們預期藉由擴大我們在美國的接觸面，提升作為全球企業的地位。美國是人工智慧 (AI) 技術創新的核心樞紐。」

SK 海力士目前是全球高頻寬記憶體 (HBM) 龍頭供應商，受惠於輝達 (NVDA-US) 等 AI 晶片需求激增，近年營運表現大幅成長。