鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-25 22:26

近日中國海關總署公布的 5 月未准入境食品、化妝品訊息顯示，當月共有 26 批次進口化妝品未能通過檢驗檢疫，被依法退運或銷毀。

據《觀察者網》25 日（周四）報導，與體量龐大的食品類不合格訊息相比，化妝品批次數量不多，但涉及的品牌卻頗具份量：香奈兒、嬌蘭兩大國際美妝巨頭均出現在名單之列，問題指向「包裝不合格」。

‌



與此同時，以色列、澳洲、日本、紐西蘭、韓國、泰國、台灣等地中小品牌也因標簽不合格、重金屬超標、菌落總數超標等原因被攔在國門之外。

從口岸分布看，深圳、海口、北京、拱北、上海是此次化妝品不合格訊息的主要發生地，其中深圳口岸涉及批次最多，海口口岸則因香奈兒、嬌蘭兩起「包裝不合格」案例格外引人關注。

值得注意的是，香奈兒涉事產品的進口商為中免集團三亞市內免稅店公司，嬌蘭涉事產品進口商為中國出國人員服務公司，兩者均與免稅渠道相關，這也讓市場對免稅業態下進口美妝產品的合規管理提出新的觀察視角。