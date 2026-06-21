摩根大通喊買鎧俠！上調目標價93.8%、AI推論需求引爆NAND快閃記憶體新行情

鉅亨網新聞中心 2026-06-21 17:00

摩根大通亞太股票研究團隊於週五（19 日）發布最新報告，將日本記憶體大廠鎧俠（KIOXIA）目標價自 80,000 日元大幅上修至 155,000 日元，調幅高達 93.8%，並維持「增持」評級。

摩根大通上調鎧俠目標價93.8%。(圖：Shutterstock)

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摩根大通分析師指出，鎧俠正迎來多重有利因素同步發酵，足以支撐股價進一步上漲：

一、大股東拋售壓力解除。 隨著主要股東貝恩資本（Bain Capital）近期完成減持，外資認為過去市場最擔憂的「供需失衡」風險已大幅降低。

二、長期合約占比提升。 鎧俠多年期長期協議（LTA）銷售比重增加，將為公司帶來更穩定且可預測的營收來源，有助於降低盈餘波動性。

三、股東回報政策箭在弦上。 報告預估鎧俠最快於 2026 會計年度下半年啟動股東回饋計畫，自由現金流派息率將自 10%、逐步攀升至 30%、再到 50%，對應的總股東回報率分別約為 1%~8%，有望吸引價值型投資者。

盈餘上修疊加估值倍數擴張

值得留意的是，此次目標價近乎翻倍的上修，並非單純來自獲利預估調整，而是「盈餘成長」與「估值倍數提升」雙重驅動的結果。

摩根大通將鎧俠 2026 至 2028 會計年度每股盈餘（EPS）預測上調 8% 至 11%，較彭博預期高出 9% 至 41%。

報告認為，NAND 快閃記憶體市場出貨量成長率展望，已由原先「高個位數至接近 20%」上修至「20% 出頭」的年複合成長率；加上企業級固態硬碟（eSSD）銷售占比預估將自 2025 會計年度的 34%，大幅提升至 2028 會計年度的 67%，產品組合改善將進一步推升平均銷售單價（ASP）。

在估值方法上，摩根大通改採 2027 會計年度 EPS 乘以 11 倍本益比推算目標價。

報告解釋，過去全球記憶體廠商 15 年平均本益比約為 9 倍，此次因大股東拋售風險消退、加上 LTA 帶來的盈餘穩定性提升，給予較歷史均值高出 0.5 個標準差的溢價；相較於先前因貝恩資本減持隱憂而給予的 7 倍本益比（即歷史均值打 9 折），評價邏輯出現明顯逆轉。

財務預測方面，鎧俠 2027 會計年度（截至 2027 年 3 月）營收估上看 9 兆 7,597 億日元，年增 317.5%；每股盈餘估達 9,897 日元，年增 874.7%；遠期本益比則降至約 11 倍，2028 會計年度更將進一步降至 7.7 倍。

AI 推論需求重塑 NAND 角色

報告特別強調，AI 浪潮對記憶體產業的帶動效應，正從訓練階段的高頻寬記憶體（HBM）需求，逐漸擴散至推論階段對 NAND 快閃記憶體的需求。

傳統上 NAND 多用於低存取頻率的「冷儲存」，但 隨著 AI 推論應用興起，對 KV 快取（KV Cache）、向量資料庫等「熱儲存」與「溫儲存」的需求正快速擴張。

鎧俠目前已針對不同應用場景部署三大產品線：

採用 TLC 技術的 CM 系列，主打推論用 GPU 伺服器的 KV 快取工作負載；

採用 XL-FLASH 技術、強調低延遲與隨機存取效能的 GP 系列，定位為 HBM 的成本效益型補充方案；

以及採用 QLC 技術、容量高達 245TB 的 LC 系列超大容量產品。

此外，鎧俠與輝達 (NVDA-US) 合作開發的 AiSAQ 軟體解決方案，也被視為打開新成長空間的重要布局。

成本端方面，鎧俠透過 BiCS Gen 8 與 Gen 10 技術世代轉換持續降低位元成本，摩根大通預估其 2027 會計年度毛利率可達 80.7%，產能擴張步調則維持 22% 的年複合成長率，與市場需求增速相符，避免供過於求。

面對股價今年來已暴漲逾 9 倍，市場最關心的問題莫過於「現在是否仍值得進場」。

對此，摩根大通給出的論點包括：以當前股價計算的遠期 12 個月本益比僅約 8 倍，相較於半導體產業上行週期而言仍屬偏低；加上 2027 財年每股盈餘預估年增近 9 倍，在高經營槓桿效應下，獲利成長動能仍相當強勁；再疊加 LTA 占比提升、股東回報啟動、AiSAQ 軟體合作等多重催化劑，外資認為整體風險報酬比依然有利。

報告同時提醒投資人留意潛在風險。相較於 DRAM 市場，NAND 產業面臨的中國廠商競爭風險相對較高，市場需密切關注 2027 年下半年起可能出現的供給增加趨勢；此外，AI 相關資本支出循環的波動性，亦可能對鎧俠的營運表現帶來不確定性。