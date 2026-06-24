鉅亨網新聞中心 2026-06-24 18:00

2016 年 6 月 23 日，英國以 52% 對 48% 的些微差距公投通過脫離歐盟，被視為英國數十年來最重大的政治抉擇。十年過去，「脫歐」一詞仍是英國媒體頭條常客。當年脫歐陣營開出的支票，究竟兌現了多少？英國人的生活又出現哪些變化？

「掌控移民」曾是 2016 年脫歐陣營最具號召力的口號。從數字來看，英國確實做到了限縮歐盟移民，移民門檻大幅提高，英歐之間的淨移民人數甚至一度轉為負值，離英人數超過入境人數。

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然而，現實發展出乎不少脫歐支持者預期。由於國內勞動力短缺、國際學生增加，加上針對烏克蘭等國推出的人道簽證計畫，非歐盟移民數量反而大幅攀升，英國等於是「減少了歐盟移民，卻迎來更多非歐盟移民」。

倫敦東部哈弗靈區居民阿德里安坦言，自己仍認為脫歐是正確選擇，但政府並未兌現承諾:「大家還是在抱怨移民問題，政府並沒有達成當初承諾的目標。」

經濟表現：成長放緩，英鎊持續疲弱

分析指出，相較移民議題「半實現」，經濟面則更難視為脫歐成功的證據。史丹佛大學經濟學家估計，截至 2025 年，脫歐已讓英國 GDP 減少約 6% 至 8%。

過去十年英國先後遭逢疫情、能源危機與通膨衝擊，雖難將所有問題全歸咎於脫歐，但多數經濟研究仍認定脫歐對英國經濟成長帶來負面影響。

最直接的衝擊之一是英鎊持續疲軟。公投結果公布後英鎊應聲下跌，十年來始終未能回到公投前水準，導致進口商品價格上揚、海外旅遊成本攀升，民眾生活壓力加重。

倫敦南部布里克斯頓市集的一名商家直言:「什麼都變糟了，英國依賴進口食品，現在所有東西都在漲價。」另一名年輕居民則說，食品價格確實愈來愈高，但大家已經習慣，「只能繼續生活，希望未來有一天能恢復正常」。

貿易自主：法律上獨立了，但仍離不開歐盟

脫歐陣營當年承諾，擺脫歐盟束縛後英國能自由與各國洽簽貿易協定，打開更廣闊市場。

分析稱，就法律層面而言，這一目標確實達成。英國如今擁有獨立貿易政策，可單獨與他國簽署自貿協定。

但現實是，歐盟依然是英國最大貿易夥伴。2025 年數據顯示，歐盟仍占英國出口總額 41%、進口總額 50%，顯示英國經濟與歐洲大陸依舊緊密相連。

與此同時，企業還得面對更多海關手續、認證要求與行政成本，不少出口商抱怨，如今向歐洲銷售商品遠比脫歐前繁複。

換言之，英國拿到了貿易自主權，卻未能擺脫對歐洲市場的依賴。

政府效能：許多支持者感到失望

不少脫歐支持者當年期待，英國政府能藉此提高公共服務效率、減少官僚作業。然而從街頭民意來看，失望情緒普遍存在。

一名當年堅定支持脫歐倫敦東部居民表示，十年後他最大的感受是「變化根本不夠大」。

她原本期待公共服務等待時間縮短、行政規定減少，「但這些都沒有發生」。許多選民並非否定脫歐本身，而是認為歷屆政府未能善用脫歐帶來的機會。

脫歐的衝擊不僅限於經濟層面，也徹底改變了英國政治生態。

公投前，英國首相通常能穩定執政多年; 但自 2016 年以來，英國已換了六位首相，即將迎來第七位。

從卡麥隆、梅伊、強生，到特拉斯、蘇納克及施凱爾，政壇歷經一輪又一輪權力更替，其中特拉斯僅執政 49 天便下台，創下英國現代史最短任期紀錄。

十年之後，英國人仍無共識

在當年多數人投票留歐的倫敦，各界對脫歐的評價依然兩極。

有人認為，經濟成長放緩、物價上漲與投資減少，證明脫歐是個錯誤決定; 也有人堅持英國重新取得主權本身就是巨大收穫，只是歷任政府未能把事情做好。

更多普通民眾的態度則趨於務實，既不會把所有問題都歸咎脫歐，也不會把所有困境都歸因於疫情與國際局勢。

一位倫敦居民感嘆:「過去十年發生了太多事，我們活在一個充滿動盪的時代。」

脫歐十年，英國確實拿回部分政策自主權，重新掌握移民與貿易規則制定權；但經濟成長未如預期起飛，生活成本壓力加劇，政治穩定性下降，許多當年的承諾仍停留在口號階段。