鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 16:20

面對已進入第七個月的美國—以色列對伊朗戰爭，美國總統川普周三 (5 日) 在拉斯維加斯的造勢活動中發表最新立場。川普重申，美國原本已準備好在上周末對伊朗發動「自第二次世界大戰以來最大規模的攻擊」，但在伊朗及其他中東國家的請求下，他決定叫停行動並啟動新一輪談判。

川普強調，雖然美軍正給予伊朗沉重打擊，但他更傾向於達成協議，因為他「不想殺人」。

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川普指出，針對伊朗的談判將分兩個階段進行：第一階段聚焦於重新開放荷姆茲海峽，目標是使其恢復完全開放；第二階段則是實現伊朗的去核化。他向媒體表示，相關談判進展順利，最快可能在周三或周四發布正式公告。

目前伊朗正與阿曼探討共同管理海峽的航線協議，儘管伊朗官方對外宣稱僅透過阿曼調解，且要求美國必須先結束海軍封鎖，否則無法保證航行安全。

針對近期媒體報導美軍面臨嚴重彈藥缺口的說法，川普展現了極為強硬的否認立場。先前有報導引述知情人士消息指出，美國在對伊朗戰爭期間已耗盡幾乎所有全球庫存的長程精準飛彈 (如 ATACMS 和精準打擊飛彈)，且防禦性攔截飛彈的消耗速度已超過工業產能所能負擔。

川普周三晚間在社群媒體上對此強烈反擊，聲稱美國擁有「大量的彈藥」，且更多的彈藥正在製造中。他抨擊這些關於軍備不足的報導是「叛國言論」，並宣稱正在追捕這些洩密者，將對其尋求長期監禁的刑期。

國防部發言人也配合此立場，發表聲明強調美軍擁有執行任務所需的一切資源，並備有深厚的軍械庫以保護國家利益。

國防部長海格塞斯 (Pete Hegseth) 先前也曾公開駁斥彈藥短缺的說法，稱其為媒體編造的故事，並強調美軍的庫存非常充裕且持續增強中。

在談判進行的同時，局勢依然緊繃。據報美國至少 12 個州的供水系統遭到可能與伊朗支持的駭客有關的網路攻擊。